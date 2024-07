Killian Hayes va être testé par les Nets !

Les Nets ont complètement cassé leur projet sportif à l’aube de l’été, pour reconstruire de zéro avec des choix de Draft et un coach néophyte. Selon les informations d’Erik Slater, Brooklyn testerait en ce moment-même à Vegas un certain Killian Hayes. Petite recrue potentielle à un tarif malin, et vraie opportunité de relancer sa carrière en NBA pour le joueur.

Avec les années, Killian Hayes est devenu, dans l’imaginaire des fans NBA, une sorte de meme qui ressort malheureusement dans chaque conversation qui contient le mot “bust”. Arrivé chez les Pistons avec le 7e choix de la Draft 2020, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans l’équipe, et les recrutements de Cade Cunningham puis Jaden Ivey sur la ligne arrière les années suivantes ont enterré presque définitivement le projet Hayes dans le Michigan.

Killian Hayes est en train de se montrer devant les Nets à Vegas !

Une petite signature (pas cher) pour entamer une saison au fond de l’Est, un bon plan pour Brooklyn.

Et aussi pour Hayes, qui peut y trouver une opportunité de relancer sa carrière en NBA, loin des Pistons. https://t.co/fkBPqK4dHh pic.twitter.com/nXA57JPPFK

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) July 15, 2024

Libéré en fin de printemps par la franchise de Motor City, Killian Hayes a brièvement participé à la campagne de préparation de l’Équipe de France de basket en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais là encore, il n’a pas été conservé. Actuellement à Las Vegas, il serait donc en train de s’entraîner sous les yeux des Nets. Sur le papier, le plan est plutôt bon : après quatre saisons moroses à Detroit, Hayes pourrait avoir l’opportunité de se relancer en NBA. Un contexte différent, avec une équipe qui ne souhaite pas gagner. Pression au minimum, l’idée est de se refaire une santé sportivement et soigner sa cote auprès du reste de la ligue.

Par le passé, d’autres joueurs ont également profité de contexte comme celui-ci pour redorer leur blason. Sans quitter Brooklyn, on peut citer le cas de D’Angelo Russell, arrivé chez les Nets après un échec chez les Lakers et reparti avec une sélection au All-Star Game. L’histoire ne sera sans doute pas aussi belle pour Hayes, mais rien n’empêche d’espérer le meilleur pour la pépite sortie de Cholet Basket.

Source : Erik Slater via X