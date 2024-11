Highlights : le premier match (réussi) de Cooper Flagg à Duke !

Pour le premier match de la saison, les Blue Devils de Duke n’ont pas tremblé face à Maine. L’occasion, pour Cooper Flagg de se présenter à la NCAA face à l’équipe de son État d’origine. 18 points, 7 rebonds et 5 passes, c’est du propre.

Historiquement, le Maine n’est pas l’État de basket-ball le plus impressionnant des États-Unis. Alors, lorsqu’un phénomène du nom de Cooper Flagg vient de la région, tout le monde est fier. Dommage, c’est contre l’équipe de l’université locale que le potentiel numéro 1 de la prochaine Draft a fait ses débuts en NCAA.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fait dans les sentiments. Dans la victoire 96-62 de son équipe, le blondinet a passé 18 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions à 6/15 au tir. Il a montré des flashs de futur immense star.

Duke Freshman Cooper Flagg in his official College Debut vs Maine..

18 PTS (6-15 FG)

7 REBS

5 AST

3 STLS

Are we getting #1 Pick Vibes RN?? pic.twitter.com/PVeHLOIlYH

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) November 5, 2024

Du drive féroce, du footwork, des moves au poste et de la transition, il y en a pour tous les goûts, bien que le tir longue-distance soit pour le moment resté au lycée. Cooper Flagg devrait illuminer la ligue universitaire de son talent … et ça commence déjà très bien !

Kon Knueppel, attendu dans le Top 10 de la prochaine Draft a également été très performant avec 22 points et 4 rebonds.

6’7 Duke Freshman Kon Knueppel in his College Debut vs Maine..

22 PTS (8-14 FG, 3-8 3PT)

4 REBS

2 AST

1 STL

Could we bro as a lottery pick??? pic.twitter.com/exKJesp9dQ

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) November 5, 2024