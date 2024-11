Tout à vient à point à qui sait attendre. Voilà probablement la phrase inscrite sur le paperboard de Tyronn Lue dans les vestiaire des Clippers. Il faut dire qu’avant de connaître leur première victoire à domicile, les Voiliers ont mis du temps. Cinq matchs, exactement. Mais avec le succès acquis face aux Spurs cette nuit, la malédiction est enfin terminée.

Ça y est, c’est fait, l’Intuit Dome a enfin été inauguré comme il se doit. Après des jours et des jours d’attente, les Clippers sont finalement parvenus à remporter leur premier match à domicile cette nuit contre les Spurs (113-104). Une première victoire historique, puisqu’elle marque également le tout premier succès des Clipps dans leur nouvelle salle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ce sera faite attendre. Cinq matchs en tout et pour tout. Voilà ce que les fans des Clippers auront dû patienter avant de voir l’Intuit Dome s’illuminer aux couleurs des Voiliers.

The @LAClippers come ALL the way back from 26 down! 👏

1st win at Intuit Dome ✅ pic.twitter.com/pN9DkUE2Jb

— NBA (@NBA) November 5, 2024

Lors de leur entrée dans la compétition, les Clipps ont échoué de trois petits points contre les Suns à la maison. Quelques jours plus tard, c’est une défaite plus qu’évitable face aux Blazers qui est venue repousser les festivités à l’Intuit Dome. Même scénario pour les deux rencontres suivantes, une nouvelle fois contre les Suns, puis le Thunder. Finalement, il aura fallu attendre le cinquième match de la saison à la maison pour voir les Clippers enfin s’imposer à domicile, contre les Spurs. D’ailleurs, cette rencontre avait tout pour être extraordinaire, puisque Victor Wembanyama y a balancé 9 contres (!), Amir Coffey a posé 21 pions et L.A a rattrapé un retard de 26 points. Comme quoi, quand les étoiles s’alignent…