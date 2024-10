Honoré ce week-end à travers une statue qui ne lui ressemble pas du tout, Dwyane Wade est entré dans le cercle des légendes NBA immortalisées à jamais. Qui sera la prochaine ? Flash a sa petite idée sur la question.

Après le bad buzz provoqué par la révélation de sa statue dimanche soir, Dwyane Wade a répondu à quelques questions en conférence de presse hier, en marge d’une nouvelle cérémonie honorant le meilleur joueur de l’histoire de Miami à la mi-temps de Heat – Pistons.

D-Wade a d’abord tenu à rendre hommage aux sculpteurs, qui prennent cher sur les réseaux depuis dimanche soir, assurant que la statue est “magnifique” et “l’une des meilleures jamais réalisées” (pas sûr). Ensuite, il a été interrogé par le journaliste de Miami Ira Winderman sur les prochains joueurs NBA qui méritent – comme lui – d’être immortalisés. Dwyane n’a pas hésité longtemps avant de répondre :

LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant.

Réponse plutôt logique sachant qu’on parle probablement des trois joueurs qui ont le plus marqué la NBA sur les 15 dernières années. LeBron James – considéré par certains comme le GOAT – mérite d’avoir sa statue devant la salle des Cavs (voire même à Miami et Los Angeles), lui qui a emmené Cleveland cinq fois en Finales pour finalement briser la malédiction sportive de la ville à travers le titre légendaire de 2016. Quant à Stephen Curry, il restera à jamais le visage de la dynastie Warriors (quatre titres entre 2015 et 2022), révolutionnant la NBA en devenant le meilleur shooteur de l’histoire du basket.

Concernant Kevin Durant, le dossier est un poil plus compliqué sachant qu’il a pas mal bougé durant sa carrière. Si l’ensemble de son œuvre (MVP, deux titres NBA, Top 10 des scoreurs all-time…) mérite d’être honorée, on imagine mal le Thunder ériger une statue en son honneur vu comment l’histoire s’est terminée avec Oklahoma City. KD a ensuite connu beaucoup de succès à Golden State mais n’y a passé que trois ans, ça fait court. Et les passages de Durant à Brooklyn puis Phoenix n’ont pas été synonymes (au moins pour l’instant) de succès collectif. Peut-être que la meilleure place pour construire une statue de Kevin Durant se trouve à Colorado Springs (Colorado), où sont basés les bureaux de Team USA. Avec ses quatre médailles d’or olympiques, un titre de champion du monde et le statut de meilleur marqueur all-time de l’équipe nationale américaine, KD est souvent considéré comme le GOAT d’USA Basketball.

LeBron, Steph, KD, ce sont les choix de Dwyane Wade. Parmi les joueurs actuels ou anciennes stars NBA, qui – selon vous – mérite d’être immortalisé par une statue ?

