Le 29 octobre 2018, Klay Thompson nous a gratifié de l’un des plus grands coups de chaud de l’Histoire en établissant le record all-time du nombre de tirs à 3-points inscrits sur un seul match. C’est sous les yeux de sa maman et de Scottie Pippen – qui, malgré son âge, aurait livré une meilleure copie que celle envoyée par la défense des Bulls – que Killaklay a inscrit 14 bombinettes depuis le parking de l’United Center.

Un peu de remise en contexte pendant que Klay Thompson s’échauffe

À l’aube de la saison 2018 – 2019, les Warriors sont champions en titre et viennent de signer DeMarcus Cousins. À l’époque, on était naïfs et on pensait tous que Golden State avait recruté le pivot qui terrorisait tous les arceaux de la Ligue, un an auparavant. Il s’est avéré que ce n’était pas totalement le cas, mais c’est un autre sujet.

Les hommes de Steve Kerr démarrent cette saison tambours battants avec 6 victoires en 7 matchs avant de se déplacer à Chicago pour enchaîner un 5ème succès consécutif.

Malgré le back-to-back, les principales forces des Warriors – à savoir les 4 Fantastiques, Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant et Draymond Green – sont présentes. Côté Bulls, c’est plutôt compliqué. Denzel Valentine (ne rigolez pas, à l’époque on croyait en lui) est absent à cause d’une blessure à la cheville tout comme Lauri Markkanen qui n’est pas en tenue ce soir-là.

Seul Zach LaVine est présent pour tenir la baraque et a pour lieutenant Wendell Carter Jr.

En clair, personne ne voit les Bulls créer l’exploit, mais on était loin de se douter de la tempête qui allait s’abattre sur Chicago en ce 29 octobre 2018.

Klay Thompson se met en route

Si juste après le coup d’envoi c’est Kevin Durant qui est le premier à transpercer les filets, Klay Thompson enchaîne avec un petit tir à mi-distance histoire de rester proches du cercle pour bien régler la mire. Il faut dire qu’en ce début de saison, Klay a quelques soucis quand il s’agit de viser le cercle. Après 8 matchs, il tourne à “seulement” 14,8 points de moyenne à 39% au tir, mais surtout un horrible 5/36 à 3-points. Quelques jours plus tôt, Stephen Curry avait mis 51 points sur la tête de Washington. Le second membre des Splash Bros se devait donc de briller à son tour.

La 1ère bombinette arrive après un écran de Draymond Green, enfermé dans un corner, un shoot pas facile pour le commun des mortels, qui fait donc ficelle dans le monde de Klay Thompson. Après un bon écran de Damion Jones, le numéro 11 se retrouve seul à 3-points. Le résultat est le même, ça fait mouche. Sur deux actions consécutives, les Bulls ont fait deux fois la même erreur, il serait peut-être temps de corriger le tir. C’est comme ça qu’une équipe intelligente aurait réagi. Chicago n’a donc rien fait.

Pour le troisième tir longue distance du sniper, même situation de l’autre côté du terrain. Depuis la gauche du parquet, Klay se retrouve encore seul après un bon écran de Damion Jones. Splash.

On joue depuis 3 minutes et 30 secondes et le pyromane est déjà à 11 points. Fred Hoiberg se décide à prendre temps mort histoire d’éteindre l’incendie et pourquoi pas la main chaude de Killaklay par la même occasion. On pourrait presque croire que c’est une stratégie payante puisque pendant deux minutes, l’arrière ne fait pas parler de lui.

Sauf que revoilà Monsieur Thompson qui nous présente un autre élément de son arsenal : le side-step. Allez hop, 4ème bombe de planter.

Un petit mi-distance histoire de montrer sa polyvalence puis c’est reparti pour un nouveau 3-points sur tête de Zach LaVine. En 9 minutes, Klay Thompson a mis autant de tirs longue distance que depuis le début de la saison. Comme quoi quand il veut, il peut.

KT11 n’allait pas s’arrêter en si bon chemin et plante encore. 6/7 à 3-points en seulement un quart-temps. Steve Kerr en rigole et décide de la sortir. À 36 – 23, le match est déjà plié connaissant les deux équipes, mais le show Klay Thompson ne fait que commencer…

Un premier record égalé

Après un repos bien mérité, Klay Thompson revient sur le terrain, mais a toujours la main chaude. La preuve dès la première action après son entrée en jeu. Captain Klay profite d’un errement défensif des Bulls, pas capables de faire une aide défensive correcte comme si on parlait d’une équipe de départementale – croyez-le, le rédacteur de cet article sait de quoi il parle – pour se retrouver ouvert dans le corner et encore un 3-points à mettre à son actif.

Draymond Green décide de décaler son arrière sur transition pour un nouveau triple. On ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

Ryan Arcidiacono danse au fil du jeu off-ball de Klay Thompson pour finir par se prendre une nouvelle bombinette dans la tronche. Ça fait une de plus dans la musette comme disent les jeunes nés avant 1960.

Ensuite, c’est une nouvelle bille qui fend les filets de l’United Center de quoi égaler le record de 3-points sur un mi-temps. Klay Thompson en est à 10 triples et n’est qu’à quatre tirs de battre le record.

Avant d’enchaîner, faisons une petite pause sur cette première mi-temps historique des Warriors qui ont inscrit 92 points en 24 minutes.

Le costume de Headband Klay pour faire tomber le record

Au retour des vestiaires, Klay essuie un front contre front avec son coéquipier Damion Jones et se retrouve avec le visage en sang. Le liquide rouge n’arrête pas le sniper qui continue de disséquer ce qui est censé être la défense des Bulls. Dit autrement, il replante – encore – depuis le parking de l’United Center.

Il fait quand même un petit tour par le banc, histoire de nettoyer son front. À son retour, il rate deux tirs consécutifs dont un air ball sur Justin Holiday qui fait sa seule bonne défense du match. En réalité, il en fait une autre deux actions plus tard, mais on n’est pas ici pour revenir sur le match de Justin Vacances. Cette petite erreur est vite corrigée juste après puisque KlayKlay retrouve le chemin des filets pour mettre son 12ème triple.

Plus que deux avant de dépasser Stephen Curry.

C’est ici que la star du soir décide d’enfiler un bandeau pour donner toutes les lettres de noblesse au surnom de Headband Klay.

Le record de Stephen Curry est égalé… sur une passe décisive du Chef lui-même. À partir de là, c’est la foire à la saucisse. Klay Thompson dégaine dans tous les sens histoire de faire tomber le record. De toute façon, ce n’est pas comme si quelqu’un en avait encore quelque chose à faire du match, il y a +45. À chaque tentative, l’United Center est au bord de l’explosion. Pour ceux qui ont un doute, on parle bien de la salle des Bulls et non pas celle des Warriors.

Après trois tirs qui ne font pas mouche, Klay Thompson bat enfin le record alors qu’il reste cinq minutes dans le troisième quart, le pistolero est célébré comme il se doit par ses coéquipiers dont Stephen Curry, pas mécontent de voir son coéquipier de toujours battre son record.

🗓️ October 29 at CHI

"For @NBAHistory, you got it!"

' Headband Klay' was born as @KlayThompson splashed in an @nba-record 14 treys 🙌

— Golden State Warriors (@warriors) June 27, 2019

26 minutes. C’est le temps qu’il a fallu à Klay Thompson pour mettre 52 points à 18/29 au tir dont 14/24 à 3-points. Après sa dernière bombinette, il ne rentre plus en jeu et cela suffit amplement pour inscrire la date du 29 octobre 2018 dans les livres d’Histoire.

Source texte : Basketball Reference, StatsMuse