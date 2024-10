Rudy Gay annonce officiellement sa retraite

Sans équipe NBA depuis qu’il a été transféré par le Jazz à l’été 2023, Rudy Gay a décidé de prendre sa retraite à l’âge de 38 ans. L’ancien ailier a joué plus de 1 100 matchs en l’espace de 17 saisons NBA.

La nouvelle a été annoncée par Rudy Gay lui-même, à travers un papier sur The Players’ Tribune. Un papier dans lequel il rend hommage à tous ceux qui l’ont inspiré, de Kobe Bryant à Carmelo Anthony en passant par DeMar DeRozan. Rudy est revenu aussi sur les hauts et les bas de sa carrière NBA, sur ce que la balle orange a pu lui apporter, tout en remerciant ceux qui l’ont toujours accompagné.

Plus de 1 100 matchs au compteur, une fin de carrière très honorable après une rupture du tendon d'Achille en 2017, et un dunkeur qui a postérisé beaucoup de monde en NBA.

Rudy Gay, c’est 17 saisons dans la Grande Ligue, pour 1 120 matchs de saison régulière et 19 de Playoffs. C’est une carrière solide à quasiment 16 points de moyenne, 5,6 rebonds et 1,1 interception. S’il n’a jamais été All-Star, et si certains diront qu’il n’a pas forcément répondu aux attentes accompagnant un huitième choix de Draft (2006), Rudy est un joueur qui a gagné le respect de ses pairs jusqu’à devenir un vétéran apprécié en NBA.

Rudy Gay a notamment su se relever d’une grave blessure au tendon d’Achille en janvier 2017. Il avait 30 ans et évoluait alors à Sacramento. Celui qui était capable de postériser n’importe quel pivot dans ses meilleures années, et qui tournait à plus de 20 points par match chez les Kings, a réussi à se réinventer après ce gros pépin pour connaître une fin de carrière honorable, notamment du côté de San Antonio.

Sur le plan international, Rudy Gay faisait partie de Team USA lors du Mondial 2010 et 2014, décrochant à chaque fois la médaille d’or aux côtés de certains des plus grands joueurs NBA.

Sources texte : Rudy Gay, Shams Charania

