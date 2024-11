Avec 15 matchs de NBA au programme, il y avait pas mal de Français à observer. Ce n’est pas moins de 14 Frenchies qui étaient sur les parquets la nuit dernière. Petit tour d’horizon de ce qu’il s’est passé.

Zaccharie Risacher

30 minutes au compteur pour Zaccharie, du temps pleinement rentabilisé avec 15 points et 3 rebonds malgré des pourcentages qui laissent à désirer dont cet horrible 1/6 à 3-points.

Tidjane Salaün

À l’image de son camarade juste au-dessus, Tidjane Salaün a joué. Pendant 22 minutes, l’ancien de Cholet a bien arrosé puisqu’il termine avec 5 petits points et un pas joli 2/10 au tir.

Moussa Diabaté

On reste à Charlotte, mais on change de poste avec Moussa Diabate. Pour commencer, bonne nouvelle, il a été plus adroits que ses deux collègues avec une soirée parfaite au tir. Alors certes, il n’a pris qu’un seul shoot, mais c’est de l’ordre du détail.

Guerschon Yabusele

On rentre enfin dans le vif du sujet avec Guerschon Yabusele. Le coup de genou reçu derrière la tête de la part de Grayson Allen lui a remis les idées en place. Le 76er plante 19 points – son record en carrière – et y a ajoute 7 rebonds et 6 passes. Une soirée bien remplie.

Victor Wembanyama

Deux lectures possibles de la performances de Wemby. Soit on s’arrête à la ligne de stats et on se dit que ce n’est pas mal 24 points, 13 rebonds et 9 contres malgré le 2/8 derrière l’arc. Soit, on a préfère l’impression visuelle où les choix du Rookie de l’Année en titre n’ont pas toujours été les meilleurs, ce qui a, en partie, causé l’effondrement des Spurs face aux Clippers.

Sidy Cissoko

Sidy Cissoko a eu le droit à une place courtside pour voir son équipe perdre face aux Clippers.

Rudy Gobert

Une soirée au bureau pour Rudy Gobert, 8 points, 8 rebonds, 4 passes et surtout de la grosse dissuasion offensive face aux Hornets. Des attitudes qui ne se voient pas dans la ligne de stats, mais qui font du bien à la défense de Minnesota.

Alexandre Sarr

On arrive au duo de Washington et si vous avez besoin de briques, n’hésitez pas le duo de DC en a plein sa besace. Alexandre Sarr a capté 11 rebonds, son record en carrière, mais a surtout arrosé avec 3/10 au tir.

Bilal Coulibaly

Dans la lignée de son compatriote, Bilal Coulibaly a aussi arrosé et pourtant il avait très bien démarré la rencontre avec 9 points inscrits assez rapidement. Derrière la disparition et le dernier souvenir qu’il laisse sur ce match, c’est un ultime air-ball à 3-points.

Pacôme Dadiet

On espère qu’il avait une place confortable sur le banc parce qu’il ne l’a pas quitté de toute la rencontre face aux Rockets.

Rayan Rupert

18 minutes pour Rayan Rupert où il a, encore une fois, été assez efficace avec ses 6 points et 2 rebonds. Il commence à se faire une sérieuse place dans la rotation des Blazers.

Nicolas Batum

Comme depuis le début de saison, Batman a des soucis avec son shoot (1/5 ce soir), mais il continue de défendre le plomb et a été un bon artisan de la remontée des Clippers sur les Spurs.

Ousmane Dieng

8 petites minutes de jeu pour Ousmane Dieng, un compteur qui ne s’est jamais ouvert, mais il a pu capter 4 rebonds, distribué deux passes et claqué deux interceptions.

Armel Traoré

On n’a pas aperçu Armel Traoré de la soirée.

