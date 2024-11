Guerschon Yabusele régale : 19 points (record en carrière), 7 rebonds, 6 passes face aux Suns !

Il est grand, très grand notre Guerschon Yabusele ! Record de points en NBA pour le Français, qui s’est offert – malgré la défaite des Sixers – une belle soirée face aux Suns. 19 points, 7 rebonds, 6 passes, 1 contre à 5/11 à 3-points. En 30 minutes. L’importance du tricolore dans la rotation ne cesse de grimper !

Un match de gâchette, un match réussi mais dont l’intéressé ne retiendra sans doute que la défaite en fin de rencontre. Toujours aussi tranchant en sortie de banc, et malgré l’arrivée de Paul George dans l’effectif, Guerschon Yabusele n’a pas faibli en termes de volume de tir. Le Français continue à impressionner avec du tir à 3-points réussi sous pression, une réussite plus qu’intéressante. Et toc, dans la ganache de ce grand dadais de Jusuf Nurkic.

5 threes tonight for Yabusele 😤🔥 pic.twitter.com/qMnfuMa6gO

— Sixerdaily on IG (@Sixerdaily) November 5, 2024

Le courant est ascendant pour Guerschon, qui doit désormais passer le gros cap (prochain) du retour de Joel Embiid dans la rotation. Une arrivée qui devrait le mettre réellement à l’épreuve en termes de temps de jeu mais aussi de sélection de tirs, avec un volume potentiellement plus faible. On attend aussi de voir quelle sera l’alchimie entre les deux profils, avec de potentielles belles passes de l’un vers l’autre. En attendant ? Keep going this way, tout rayonne !

Grayson Allen a vraiment sa place dans une cage aux-côtés de Rey Mysterio, Jeff Hardy et Triple H ! 🤐

ON NE TOUCHE PAS À GUERSCHON !!! 😡pic.twitter.com/sV2jwvvUVr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2024