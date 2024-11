Les Phoenix Suns gâchent le retour de Paul George (118-116) !

Paul George disputait, ce lundi soir, sa première sous le maillot des Philadelphia Sixers face aux Phoenix Suns. Dans la défaite de son équipe 118 à 116, l’ailier a eu ses moments de haut et de bas pour une performance globale somme toute moyenne avec 15 points, 5 rebonds et le tir de l’égalisation raté.

Le premier quart-temps de Paul George en Pennsylvanie restera dans les mémoires, mais pas pour les bonnes raisons. Un premier shoot qui se transforme en air-ball avant quatre autres échecs dont trois à longue distance. Une entrée en matière assez catastrophique, bien que pas complètement illogique pour un joueur revenant de blessure.

Rough start for Paul George pic.twitter.com/uJ7H3p8lZN

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) November 5, 2024

La période suivante est la meilleure de sa soirée avec 10 points et une grosse activité avec le ballon. Des jolis drives, un tir de loin et même un and-one gratté à l’impact et au touché : le Playoff P dans toute sa fluidité !

Paul George at halftime

– 10 points

– 5 rebounds

– 1 assist

– 3/9 field goals

– 1/5 threes

George scored all of his points in the 2nd quarter🔥pic.twitter.com/n7Apom5nHy

— Jacob Moreno (@jmoreno76ers) November 5, 2024

En deuxième mi-temps, l’ailier a été bien plus timide. Porté par Tyrese Maxey et Guerscon Yabusele, Paul George a laissé les clés à ses coéquipiers et bien lui en a pris puisque, très longtemps, les Sixers ont cru à la victoire. Mais un immense Kevin Durant dans le money-time en a décidé autrement. PG a eu le tir de l’égalisation, mais le ballon a roulé sur le cercle.

🚨 PAUL GEORGE FIRST GAME WINNER AS A 76ER 🚨 pic.twitter.com/Bk5PoSrJPr

— BricksCenter (@BricksCenter) November 5, 2024

Paul George termine la rencontre avec 15 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions. Une ligne statistique honorable gâchée par un 4/13 au tir, 1/7 de loin et 6 pertes de balles.

Quoi qu’il en soit, Playoff P est de retour, en bonne santé et c’est une excellente nouvelle pour les Philadelphia Sixers. Le rythme va revenir petit à petit, et les séries de victoires avec.