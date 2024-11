C’est une nuit énorme qui avait lieu en NBA, avec quinze matchs au programme et donc toutes les équipes de la Ligue sur le pont. On vous résume tout ça, et on file faire une sieste. Une heure, pas plus, promis.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr ont beaucoup tenté mais ils ont aussi beaucoup raté face à Golden State

15 points pour Zaccharie Risacher contre les Celtics, et une grosse XP engrangée.

Pas de Pacôme Dadiet pour les Knicks, ni d’Armel Traoré pour les Lakers, ni de Sidy Cissoko pour les Spurs

Tidjane Salaün a été très maladroit face aux Wolves, et Moussa Diabaté a pris 5 rebonds en 11 minutes.

8 points et 8 rebonds pour Rudy Gobert face à Charlotte.

8 petites minutes pour Ousmane Dieng contre le Magic, avec de la maladresse lui aussi.

Rayan Rupert a scoré 6 points dans la victoire des Blazers face aux Pels.

Meilleur match en carrière pour Guerschon Yabusele, avec 19 points, 7 rebonds et 6 passes face à ses potes KD et Booker !

24 points, 13 rebonds, 3 passes, 3 steals, 9 contres et 1 défaite pour Victor Wembanyama face aux Clippers. Encore une ligne de stats inédite…

3 points et 2 passes en 20 minutes pour Nicolas Batum.

