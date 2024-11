Il y a bien longtemps que les Detroit Pistons n’avaient pas réalisé une performance aussi aboutie sur des parquets NBA. Les hommes de J.B Bickerstaff ont dominé les Los Angeles Lakers de A à Z, 115 à 103. Une victoire qui pourrait bien servir de match référence à la bande du Michigan.

Lorsque Tobias Harris enfile son costume de très bon joueur NBA (soit une fois toutes les pleines lunes), son équipe est souvent difficile à arrêter, alors lorsque l’ailier-fort a planté 11 points dès le premier quart-temps face aux Los Angeles Lakers, il était évident que les locaux n’allaient pas être faciles à affronter !

Tobias Harris had Cam Reddish playing twister 🌀

Surtout qu’il ne s’agissait pas là d’une performance individuelle isolée au milieu d’un collectif à la dérive. Le capitaine s’appelle toujours Cade Cunningham, auteur d’un triple-double ce soir (17/11/11), mais les autres personnes de l’embarcation avaient à coeur de ne pas prendre l’eau.

Cette saison, les Pistons ont des shooteurs. Tim Hardaway Jr et Malik Beasley ont des défauts, mais ils ont l’avantage d’écarter les défenses adverses et de permettre à des Jaden Ivey et autres Ron Holland II à s’infiltrer dans les défenses.

Ron Holland coast to coast with a beautiful euro to finish

Rajoutez à cela, le bon travail de Jalen Duren et Isaiah Stewart dans la raquette et ça vous donne une victoire sans trembler, signe d’une équipe qui pourrait beaucoup progresser cette saison.

Pourtant en face LeBron James et surtout Anthony Davis (37 points et 9 rebonds) n’ont pas démérité, et se sont battus revenants à cinq points de leurs adversaires en fin de match, mais un énorme 3-point de Jaden Ivey a scellé l’issue du match et la désillusion des Lakers. L’arrière de Detroit a été le meilleur marqueur de son équipe avec 26 unités.

Jaden Ivey with the CLUTCH three in the 4th quarter 🎯

Pistons lead the Lakers by 11 with a minute left!pic.twitter.com/m4sh72ii2m

Cette affiche avait tout du match piège pour la bande de J.J. Redick et ils se sont fait avoir … ils ne seront pas les derniers !