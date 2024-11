Comme chaque lundi, la NBA vient de dévoiler les heureux élus pour les titres de joueurs de la semaine. Devin Booker et Donovan Mitchell raflent la mise.

Si vous aimez les arrières scoreurs qui gagnent beaucoup de matchs, vous avez été servis la semaine dernière. Devin Booker et Donovan Mitchell ont en effet cartonné avec leur équipe respective.

La star des Suns a tourné en quasiment 34 points, 6 rebonds et 6 passes dans les trois victoires de Phoenix, avec dans le lot un carton à 40 pions face aux Clippers, un autre match à 33 points face aux Lakers et enfin une perf’ en quasi triple-double face à Portland (28-9-9). Les Suns sont aujourd’hui deuxièmes de l’Ouest avec cinq victoires en six matchs.

Du côté de Cleveland et Donovan Mitchell, tout roule en ce début de saison. Spida n’a pas eu à forcer son talent – 25 points et 4 passes de moyenne – mais c’est le signe d’une équipe des Cavaliers très forte collectivement (bilan de 7-0 cette saison, 4-0 la semaine dernière). Aux côtés de Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen, Mitchell fait preuve d’une très belle efficacité et aide le collectif des Cavs à très bien tourner. Mieux encore, quand Cleveland est au bord de la défaite, c’est l’arrière All-Star qui arrive à la rescousse comme on a pu le voir à Milwaukee ce week-end, avec son game-winner dans les ultimes instants du match.

🚨 Joueurs de la semaine en NBA : Donovan Mitchell et Devin Booker ! pic.twitter.com/qmBI4ybwOn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2024

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : DeMar DeRozan (SAC), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Kyrie Irving (DAL), Nikola Jokic (DEN)

Est : Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns (NYK), Jayson Tatum (BOS), Nikola Vucevic (CHI)

__________

Source texte : NBA