Il y avait un bel événement basket ce lundi à l’Adidas Arena de Paris, avec la rencontre universitaire entre les filles d’USC et celles d’Ole Miss. La joueuse la plus attendue ? C’était JuJu Watkins, et elle n’a pas déçu.

La jeune star d’USC a en effet brillé en terre parisienne : 27 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 5 contres pour Watkins, qui n’a eu besoin que d’un match dans cette nouvelle saison NCAA pour confirmer qu’elle était bien la star montante qu’elle pense être. Tout n’a certes pas été parfait, comme le montrent ses 9 turnovers et une fin de match où elle ne s’est pas trop montrée à son avantage. Mais elle a donné un vrai aperçu de son immense talent au public de l’Adidas Arena.

Sous son impulsion, USC s’est imposé à l’arraché 68-66.

Les highlights de JuJu Watkins (27 points) lors du match USC – Ole Miss ce lundi soir à Paris. 🔥🔥pic.twitter.com/M73TxIqe6U

Nommée révélation sportive de l’année 2024 aux ESPYS, JuJu Watkins reste sur une campagne freshman exceptionnelle avec USC, et est considérée comme l’un des nouveaux visages du basket universitaire féminin après les départs de Caitlin Clark, Angel Reese et Cie. Elle est aujourd’hui grandement attendue à l’aube de sa deuxième saison NCAA.

À noter qu’en plus de ce match opposant USC à Ole Miss, l’Adidas Arena accueille également ce lundi soir la rencontre opposant UCLA à Louisville, dans le cadre de l’événement Aflac Oui-Play.