Cette nuit, toutes les équipes seront en tenue. Une façon pour la NBA de sensibiliser les Américains au vote, puisqu’il n’y a pas de match prévu demain alors que 335 millions d’électeurs sont attendus aux urnes pour élire leur nouveau Président. L’occasion, pour nous, de retrouver tous nos Français cette nuit.

Les matchs de nos Français :

Wizards (Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly) – Warriors à 1h15

– Warriors à 1h15 Hawks (Zaccharie Risacher) – Celtics à 1h45

– Celtics à 1h45 Rockets – Knicks (Pacôme Dadiet) à 2h45

à 2h45 Wolves (Rudy Gobert) – Hornets (Tidjane Salaün et Moussa Diabaté) à 3h

– Hornets à 3h Thunder (Ousmane Dieng) – Magic à 3h15

– Magic à 3h15 Pelicans – Blazers (Rayan Rupert) à 3h30

à 3h30 Suns – Sixers (Guerschon Yabusele) à 4h15

à 4h15 Clippers (Nicolas Batum) – Spurs (Victor Wembanyama, et Sidy Cissoko ?) à 4h30

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, continuer sur la lancée

L’un joue comme le franchise player des Wizards (comment ça chauvin ?) depuis le début de saison, et ne cesse d’impressionner. L’autre, prend peu à peu ses marques en NBA, et vient tout juste d’établir son career-high contre le Heat (17 points). Bref, à Washington, la langue officielle est presque devenue le Français. Alors ce soir, face à des Warriors probablement privés de Steph Curry et, donc a priori plus abordables, Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr vont devoir continuer de briller.

Zaccharie Risacher, qu’un mauvais moment à passer

Cette nuit, les Hawks affrontent les Celtics. Pas un cadeau pour les Faucons, puisque les C’s sont très, très durs à manœuvrer. D’ailleurs, seuls les Pacers sont parvenus à les vaincre cette saison, et après prolongation. Courage Zacch, à cœur vaillant rien d’impossible.

Pacôme Dadiet : jouera ? jouera pas ?

Comme d’hab, on ne comprend pas grand-chose aux rotations de Tom Thibodeau. Pacôme Dadiet rentre ça et là, mais difficile de déterminer si coach Thibs compte vraiment sur lui. Pourtant, notre Frenchie a montré de belles choses jusqu’ici. Assez pour gratter quelques minutes cette nuit contre les Rockets ?

Rudy Gobert, il faut écrabouiller les Frelons

Pas foufou offensivement depuis le début de saison, Rudy serait bien inspiré de poser une grosse performance sur la raquette des Hornets. Allez, une quinzaine de points, autant de rebonds et deux-trois contres. Y’a quand même vachement la place.

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, doucement mais sûrement

Pas à pas, nos deux Français commencent à se faire une place plus ou moins solide dans la rotation des Hornets. Voilà désormais quatre matchs que les deux rentrent systématiquement sur le terrain, et grappillent de plus en plus de minutes. En espérant que la tendance reste la même cette nuit contre les Wolves.

Ousmane Dieng, continuer de faire son trou

Ousmane Dieng est, pour le moment, un élément qui compte dans l’une (la ?) des meilleures équipes en NBA. C’est la phrase. Pour pallier les absences de Jaylin Williams et Isaiah Hartenstein, blessés, Ous’ dépanne au poste de pivot, et rend de précieux services. Quinze minutes passées en moyenne sur le parquet, et un vrai apport dans le jeu du Thunder. Difficile de demander mieux.

Rayan Rupert, sortir du lot

Dans une équipe de Portland à peu près aussi naze qu’annoncé, Rayan Rupert doit montrer qu’il sort du lot. Il y a quelques jours contre OKC, l’arrière a connu une jolie pointe à 14 pions, avant de redescendre sur Terre face aux Suns. Cette nuit, le double R devrait avoir ses minutes contre les Pels, alors il va falloir encore en profiter.

Guerschon Yabusele, à la découverte de Paul George

Cette nuit, Paul George devrait disputer ses premières minutes en match officiel avec Philly. L’occasion pour les Sixers et Guerschon Yabusele de découvrir le nonuple All-Star. Attention Chonchon, avant de passer de Caleb Martin à Playoff P, pense quand même à te mouiller la nuque.

Nicolas Batum, vers une première victoire à domicile ?

Depuis que les Clippers ont inauguré l’Intuit Dome, les Voiliers n’ont pas été capables de gagner un seul match officiel à la maison. Un peu bête, surtout quand on sait que Portland est passé par là. Alors cette nuit, face aux Spurs, il serait bon pour Nico et ses copains de redresser la barre.

Victor Wembanyama, retrouver de la régularité

Irrégulier depuis le début de saison, Wemby doit commencer à enchaîner les grosses perfs. Sa condition physique et ses choix de tirs posent encore question, et l’Alien va devoir travailler s’il veut faire taire ses détracteurs. Un processus qui peut parfois être long, mais une victoire face aux Clippers pourrait être une bonne manière de le continuer.

Sidy Cissoko, on ne sait pas trop

Les Spurs aiment bien Sidy Cissoko, mais force est de constater que notre Français est pour le moment un peu oublié du côté de San Antonio. Sidy a disputé trois bouts de matchs, pour quatre mini minutes passées sur le parquet depuis le début de saison. Espérons pour lui que cette nuit soit la bonne.