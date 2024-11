Nos régions ont du talent, la NBA commence à payer pour le savoir. Après Tidjane Salaün qui a offert sa première petite perf cette nuit, c’est Rayan Rupert qui a pris le relais avec un beau career high à la clé contres les pourtant terribles défenseurs du Thunder. Une nuit de NBA sans perf à la française n’est donc plus possible en 2024, c’est les émotions.

S’il y a un Français pour qui l’on prie un peu plus en ce début de saison, c’est bien Rayan Rupert.

Pourquoi ? Tout simplement car il évolue dans une équipe que l’on peut définir comme “un peu claquée”, sous les ordres d’un coach qui n’a de coach que l’intitulé sur la fiche de poste et aux côtés d’une concurrence mine de rien assez étoffée en termes de bouches à nourrir. Vu comme ça, oui, ça sent le bourbier, et encore plus si vous n’avez jamais vu jouer Portland ni vous n’avez pas encore entendu Billups en conférence de presse d’après match.

Mais passons, et arrêtons un peu ce Blazers bashing pour parler de la belle émotion portlandienne de la nuit, le match de Rayan Rupert !

Rayan Rupert vs. Thunder :

14 points (5/9 au tir, 4/7 à 3-points)

2 rebonds

1 interception

1 contre

Confiance, envie de bien faire : Rayan s’est fait plaisir face à OKC et signe sa meilleure performance en carrière !

La dynamique est bonne pour lui, keep going 🇫🇷🔥🇫🇷🔥

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024



Un career high, alors qu’il n’avait eu droit jusque-là qu’à des miettes depuis le début de saison, on applaudit dès deux mains et on espère fort que cette nuit sera l’aube d’une nouvelle tendance et pas un coup de bol du au hasard de rotations pas plus gérées que ça. Parce que ce soir, les stats de Rayan ne l’ont pas été lors d’un garbage time ne ressemblant à rien mais lors de vrais temps-forts de son équipe, et l’un ne va pas sans l’autre.

Les 3 tirs à trois points de Rayan Rupert ce soir ❤️ pic.twitter.com/8LlznTArba

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024



Un vrai pavé dans la mare lancé par le double R, qui officialise ici son talent et sa capacité à apporter en attaque, plutôt important au jeu du basketball. On se répète mais il faut désormais qu’il y ai une suite à cette “première”. Dès dimanche soir face aux Suns, on fait ça ?