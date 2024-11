Zion Williamson et Brandon Ingram portent les Pelicans face à Indiana (118-125)

En dépit de l’avalanche de blessures qui s’abat sur les Pelicans, l’équipe de la Nouvelle-Orléans est parvenue à s’imposer à Indiana. Une victoire acquise grâce au duo Zion Williamson – Brandon Ingram, qui s’est remis sur les bons rails après un match compliqué du côté de San Francisco.

On les a vu combiner pour un total de 61 points chez les Warriors, malgré la défaite à la fin de la rencontre. Après un été mouvementé dans le dossier Brandon Ingram, après les annonces (quasi-annuelles) de la remise en forme de Zion Williamson sur le plan physique. Après avoir perdu plusieurs joueurs majeurs du groupe durant les premiers matchs de l’équipe (Herb Jones, CJ McCollum, Dejounte Murray), les Pelicans ne veulent pas lâcher.

C’est Zion Night ce soir.

Gros début de match déjà quelques arceaux pétés et ce n’est paaas la défense des Pacers qui va le verrouiller pic.twitter.com/TDXSJVhaMu

Et pour exister à l’Ouest, qui n’attend pas gentiment à la sortie de l’infirmerie que tout le monde soit remis, il faut donc performer et chercher la régularité. Les deux éléments forts des Pels, Zion Williamson et Brandon Ingram, étaient attendus à ce titre pour porter la formation. Au sortir de trois défaites consécutives marquées donc par un narratif très mauvais du côté des blessures, ce déplacement à Indiana était tout sauf un cadeau. Pourtant, les hommes du Bayou ont fait preuve de solidarité, et les leaders ont assuré leur statut.

Zion Williamson colle 34 points, 6 rebonds et 10 passes à 14/20 au tir, Brandon Ingram inscrit lui 26 points, 6 rebonds et 7 passes, à 10/25 au tir. Assisté très solidement par Jordan Hawkins (23 points, 7/17), le duo a trouvé les ressources nécessaires pour guider le groupe vers le succès. Pourtant, le scénario n’a laissé entrevoir le vainqueur qu’en toute fin de partie. C’est à ce titre que la prise de température très tôt dans le match des leaders (notamment Zion) a été importante, permettant de décomplexer le groupe et de lui apporter de la confiance.

Yves Missi en a profité. Le rookie belge s’offre l’action de la rencontre avec un énorme poster sur la tronche de Myles Turner, tandis que Brandon Boston Jr. a lui compilé 14 points en sortie de banc, à 6/9 au tir. On aime beaucoup cette résilience à l’heure où beaucoup de paramètres feraient baisser les bras à beaucoup d’autres. Il s’agit bien là d’un succès sur lequel construire pour la suite, dans l’esprit.

Yves Missi est MONTÉ SUR MYLES TURNER 💀💀💀 pic.twitter.com/pfowbRtzii

