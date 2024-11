Les Nets, qu’on attendait à l’heure de récurer les chiottes de la Conférence Est, semblent bien décidés à jouer leur basket sans complexe. Et même si cela signifie gagner. Contre les Bulls, autre équipe qui surprend dans le bon sens du terme, Brooklyn a encore frappé. Grâce à un Cam Thomas bouillant, et avec un Ben Simmons vintage.

Le niveau de kiff’ que l’on prend à regarder ces Nets est incroyablement élevé comparé à ce que l’on attendait d’eux, c’est à dire rien ou presque. La bande de Jordi Fernandez, néophyte au poste de coach en NBA qui s’attelle à la tenue des principes qu’il met en place, embête chaque équipe qui doit les affronter. Bulls, Bucks, Grizzlies : tous sont passés au grill de Brooklyn.

La recette ? Défendre fort, s’appliquer collectivement pour que les individualités se fondent au mieux dans un ensemble qui se comprend peu importe la situation. En attaque ? Le groupe compte sur le talent du duo Cam Thomas – Dennis Schroder, tout bonnement intenable depuis le début de saison. Ce soir, contre Chicago, Schroder n’a pas été dans un grand soir. C’est donc ce bon Cam qui a pris le relai, avec des tirs très clutchs en fin de partie, notamment celui du logo. Les baloches en titane !

DU LOGOOOOOO pic.twitter.com/J8jduMaqal

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Autre point que l’on a apprécié de cette rencontre : Ben Simmons. Un match à nous faire revivre son époque dorée, avant les blessures et les embrouilles. Des passes caviar, de la domination all-around, de la vision de jeu qui permet aux autres de souffler. Bref, ce qui faisait de lui un des futurs visages de la NBA à l’époque.

Je pense que je viens de voir le meilleur match de Ben Simmons en 2 ans :

8 points

8 rebonds

11 passes

2 contres

4/5 au tir

Pousse la balle en transition, protège les copains en second rideau, et il a l’air à l’aise avec le groupe. Ça fait grave plaisir 🥹🙏 pic.twitter.com/M9XDlkbMPi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Avec 3 victoires et 3 défaites, les Nets ne s’offrent pour l’instant pas grand chose, si ce n’est le plaisir de jouer et de surprendre la concurrence soir après soir. Un peu comme l’équipe de Kenny Atkinson en 2018. Une période faste pour la franchise, une période que l’on a beaucoup aimé. Et que l’on voit un peu revivre aujourd’hui. Pour notre plus grand divertissement.