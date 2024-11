Les Lakers continuent d’avancer tranquillement en ce début de saison (4-2), et les bribes montrées ça et là sont encourageantes. Cette nuit face à des Raptors sans complexe et sans pression ? Une victoire maitrisée, malgré un score étriqué.

Cette victoire, les Lakers l’ont peut-être bien obtenu dès le premier quart. LeBron James phénoménal (ce jeune ira loin), Anthony Davis impérial, et les Dinos sont déjà dans les choux. Le blow-out se fait redouter mais les Lakers demeurent sérieux et concernés, un peu nouveau ça, un peu nouveau et plutôt bon signe pour l’équipe d’un JJ Redick qui semble pour l’instant avoir tout juste sur le banc.

Un homme au centre de cette domination éclatante mais sérieuse ? Anthony Davis, bien challengé cette nuit par Jakob Poeltl (on vous jure) mais une nouvelle fois injouable des deux côtés du terrain. Le big up au pivot autrichien nous permet d’ailleurs d’en adresser un plus global aux Raptors, partis mollement mais auteurs au final d’un vrai match plein d’envie et de belles choses, notamment avec un duo Gradey Dick (31 points) / RJ Barrett (33 points) en pleine bourre.

Anthony Davis sur la raquette de Toronto cette nuit :

38 points

14/20 au tir (!)

10/11 aux lancers francs

12 rebonds

3 interceptions

2 passes

2 contres

C’est lui, le patron des Lakers.

La franchise ira aussi loin qu'il ira cette saison.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024



Sur le banc Bronny James écoute la comptine chantonnée par Papa et ses potes, le fiston rentrera d’ailleurs sept secondes pour rendre hommage à Youssou Ndour, mais sur le terrain l’impression laissée par le poilu des yeux a encore été folle. Pas timide pour un sou, AD va au bonchar et ça paie, tu m’étonnes, on parle quand même de l’un des intérieurs les plus surpuissants qui soit sur la planète basket.

L’an dernier, il a fallu attendre le 26 novembre pour voir Anthony Davis tenter minimum 20 tirs dans un match pour la 3ème fois de la saison (soit le 16ème match).

Cette saison ?

On est déjà à 3 matchs avec minimum 20 tirs tentés… au 1er novembre. Soit le 6ème match de la…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024



On adore LeBron James, mais le vrai baromètre de ces Lakers s’appelle bien Anthony Davis. Car quand AD va le Laker va, et c’en est presque agréable pour les yeux. Comme le disait un artiste bien sous-coté du monde du spectacle : pourvu que ça dure, la belle aventure.