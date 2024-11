Sixième match pour les Cavs, sixième victoire. Ça déroule à Cleveland en ce début de saison, avec un carré de mots d’ordre très simple : défendre, courir, sauter, shooter. Et ça donne d’imbattables Cavaliers !

Les trois premières victoires étaient à prendre avec une certaine relativité (face aux faibles Raptors, Wizards et Pistons), mais les deux dernières l’avaient été contre des adversaires d’un tout autre acabit (Knicks et Lakers). Cette nuit face à un Magic encore groggy de l’annonce de l’absence de Paolo Banchero pour plusieurs semaines, les Cavs ont appuyé là où ça fait mal, sur le moral.

Un énorme premier quart-temps terminé à +18, avec un Donovan Mitchell qui avait très vite donné le ton de la domination des locaux, puis derrières les derniers invaincus de la Conférence Est ont simplement assuré le boulot, face à un adversaire sans trop de solutions. Jalen Suggs en leader offensif c’est très bien mais c’est aussi symptomatique d’une équipe qui se cherche une nouvelle façon d’attaquer sans son All-Star. Un problème que n’ont pas les hommes de Kenny Atkinson (et Vincent Collet) avec un backcourt une fois de plus en mode patron (47 points en cumulé pour Spida et Darius Garland), Evan Mobley qui met ses pions et Jarrett Allen qui s’est contenté cette nuit d’être le phare qui éblouit (un peu trop) les Allemands du camp d’en face.

Six matchs, six victoires. Prochaines étapes pour le FC Gagneur ? Deux matchs face à des Bucks un peu malades, et on est à peu près sûrs que les Cavs sont du genre à aimer tirer sur les ambulances…