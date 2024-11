Tidjane Salaün s’exprime face aux Celtics : 9 points à 3/5 à 3-points !

OUI ! Pour reprendre les mots des commentateurs des Hornets (avec l’accent) : “It’s trey magnifique !”. Tidjane Salaün a eu du temps de jeu face aux Celtics, Tidjane Salaün a envoyé plusieurs ficelles depuis le parking. Le rookie français s’est éclaté, et nous a fait plaisir avec 9 points (3/5 à 3-points), 6 rebonds et 1 passe.

Après avoir été laissé de côté les deux premiers matchs des Hornets, d’avoir eu quelques miettes au troisième et enfin ouvert son compteur de points en carrière NBA au quatrième, Tidjane Salaün s’est amusé au cinquième. Une soirée en deux temps pour le rookie tricolore, qui a d’abord passé quatre minutes assez neutres sur le parquet. La raison : il n’est pas servi. À plusieurs reprises, on est même à deux doigts de grincer des dents, car ses coéquipiers pourraient lui donner le ballon mais ne le font pas.

Puis, l’étincelle. Une balle qui arrive presque par dépit et manque d’autre solution dans ses mains, et un 3-points qui fait ficelle. La célébration poing serré, la joie qui éclate à Charlotte et en France.

Dans le reste du jeu, il ne fait pas d’erreurs défensives, grapille des rebonds et s’offre même une passe décisive. Il lui manquait ce déclic, ou plutôt l’opportunité de le provoquer. Derrière, il va enchaîner les tirs, sans en abuser, mais profite tout de même du momentum offert par sa première réussite personnelle derrière l’arc. En enchaînant avec une deuxième puis une troisième flèche réussie, il provoque l’explosion de la salle, ainsi que des commentateurs, au doux mots de “It’s trey magnifique !”. Un régal.

Ce que l’on espère désormais ? Que ces performances soient plus régulières. Que Charles Lee prenne acte de ce beau match. Qu’il le considère comme une petite promesse. Celle de laisser sa chance au jeune tricolore, qui n’a que rarement déçu lorsqu’on lui a donné les armes pour se défendre.