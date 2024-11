Pas de jour férié en NBA ! Ce vendredi soir, la Grande Ligue nous propose neuf matchs sur son menu, dont un remake des demi-finales de Conférence Ouest entre les Wolves et les Nuggets.

Le programme du soir :

0h : Hornets – Celtics

0h : Cavaliers – Magic

0h : Pistons – Knicks

0h30 : Hawks – Kings

0h30 : Nets – Bulls

0h30 : Raptors – Lakers

1h : Pelicans – Pacers

2h30 : Wolves – Nuggets

3h : Blazers – Thunder

Le match à ne pas rater : Wolves – Nuggets

On se souvient de la série de Playoffs XXL entre les deux équipes il y a quelques mois, avec l’énorme victoire de Minnesota au Game 7 sur le parquet de Denver. Aujourd’hui, les deux équipes de la division Northwest ont toujours de grosses ambitions mais connaissent un début de saison mitigée avec un bilan similaire de deux victoires – deux défaites.

La défense des Loups est beaucoup moins solide que celle de l’an passé tandis que l’intégration de Julius Randle demande forcément un temps d’adaptation. Si Anthony Edwards réalise des cartons, il ne règle pas tous les problèmes de Minnesota en ce début de saison. Côté Denver, les limites au shoot et au niveau de la profondeur d’effectif ont déjà été exposées au grand jour, et il a fallu un Nikola Jokic phénoménal pour aller chercher deux victoires en prolongation, à Toronto et Brooklyn. Autant dire que les champions NBA 2023 ne rassurent pas du tout !

Cette nuit, l’une des deux équipes va passer dans le positif, l’autre doutera encore plus. Vous voyez qui ?

Les Français (potentiellement) en lice ce soir