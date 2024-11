La saison a débuté il y a une dizaine de jours seulement et les blessures s’enchaînent déjà, notamment chez les New Orleans Pelicans. L’équipe basée en Louisiane sera privée de Herb Jones et C.J. McCollum pendant plusieurs semaines si l’on en croit les dernières infos.

Les fans des Pelicans risquent de passer un week-end compliqué, très compliqué.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, Herb Jones et C.J. McCollum vont rater plusieurs semaines de compétition. Deux à quatre pour le premier, victime d’une rupture partielle au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Deux à trois pour le second, victime d’une blessure à l’adducteur.

The Pelicans announced CJ McCollum and Herb Jones will both be out a minimum of 2-3 weeks due to injuries.

A massive blow for New Orleans, who also is missing Trey Murphy III. pic.twitter.com/wxeOr1uqBh

— Evan Sidery (@esidery) November 1, 2024

Pour résumer froidement la situation, les Pelicans vont devoir se débrouiller sans leur leader défensif et l’un de leurs meilleurs scoreurs pendant une bonne partie du mois de novembre. Tout ça alors que Trey Murphy III (ischio-jambier) est toujours à l’infirmerie avec Dejounte Murray (main).

Bref, c’est une véritable hécatombe chez les Pelicans, malheureusement habitués aux blessures ces dernières saisons. Un gros coup dur qui ne va pas aider la Nouvelle-Orléans à lancer sa campagne 2024-25, les hommes de Willie Green affichant pour l’instant un bilan négatif (deux victoires, trois défaites) après deux défaites bien crades à Golden State.

Source texte : Shams Charania