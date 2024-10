Dejounte Murray (Pelicans) sera absent 4 à 6 semaines

Victime d’une fracture de la main gauche lors du premier match de la saison NBA 2024-25, Dejounte Murray vient comme prévu de se faire opérer. On connaît désormais la durée de son absence.

Quatre à six semaines.

Voilà le temps que Dejounte Murray passera à l’infirmerie si l’on en croit l’insider Shams Charania. La recrue phare des Pelicans devrait donc retrouver les terrains entre fin novembre et la première quinzaine de décembre. En nombre de matchs ratés, on est sur environ 25 rencontres.

Pelicans guard Dejounte Murray has undergone successful surgery on his fractured left hand and will miss four-to-six weeks, sources tell ESPN. https://t.co/puRV7jmhtd

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 25, 2024

Pour rappel, Dejounte Murray s’est blessé à la main dans les dernières minutes du match d’ouverture contre les Bulls. Une vraie tuile pour le joueur comme pour la franchise de la Nouvelle-Orléans, qui voulaient profiter du début de saison pour construire des automatismes. Murray est arrivé cet été en Louisiane et les Pelicans sont à la recherche du meilleur équilibre avec C.J. McCollum, Brandon Ingram et évidemment Zion Williamson.

Sans Dejounte et alors que Trey Murphy III est toujours absent, les Pels devraient revenir à une formule classique dans leur cinq, avec McCollum à la mène, BI et Zion sur les ailes en compagnie d’Herb Jones, et un pivot (probablement Daniel Theis, titulaire lors du premier match).

__________

Source texte : Shams Charania

Breaking news: DeJounte Murray has fractured his hand. 🤚 pic.twitter.com/jpZGgmnFJx

— SpursRΞPORT (@SpursReporter) October 24, 2024