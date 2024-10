Guerschon Yabusele a disputé son premier match en NBA depuis cinq ans. L’ailier-fort français est passé par l’EuroLeague pour retrouver sa place sur les terres de l’Oncle Sam et selon lui certaines équipes des deux continents se valent !

L’éternel débat entre le niveau NBA et EuroLeague continue. Cette fois c’est Guerschon Yabusele, un joueur qui connait très bien les deux championnats qui a rajouté de l’eau au moulin. Le nouvel intérieur des Philadelphia Sixers porte en haute estime la compétition européenne et certaines de ses meilleures équipes.

Pour EuroHoops, le Dancing Bear s’est exprimé et a défendu l’idée selon laquelle il n’y aurait pas un gouffre de niveau entre les ligues dirigées par Adam Silver et Dejan Bodiroga :

“Je dis toujours que certaines des meilleures équipes de l’EuroLeague peuvent rivaliser avec certaines équipes de la NBA, c’est certain. Je ne parle pas des meilleures (équipes NBA).”

Souvent, les arguments en faveur de l’EuroLeague pointent de meilleurs niveaux collectifs, mais précisent que c’est en NBA qu’il y a le plus de talent. Mais selon Guerschon Yabusele, les meilleurs joueurs du Vieux Continent pourraient très bien s’imposer aux États-Unis. L’ailier-fort a pris pour exemple ses coéquipiers lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

“Je ne vois personne qui ne puisse pas y arriver en NBA. Chaque membre de notre équipe peut faire quelque chose dans la Ligue”

Que Yabu envoie des cassettes de Mathias Lessort, Isaïa Cordinier et Andrew Albicy aux General Managers afin que le nombre de tricolores dans la Grande Ligue continue à augmenter ; ils sont 14 cette saison.

Le Real Madrid de Gueschon Yabusele s’était imposé 127 à 123 contre les Dallas Mavericks en pré-saison l’année dernière. Il ne reste plus qu’à organiser un match officiel entre le Panathinaïkós, champion d’Europe en titre et les Detroit Pistons pour voir si le joueur français dit vrai. D’autant plus que les Boston Celtics ont déjà refusé l’invitation du club grec.

Source texte : EuroHoops