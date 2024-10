Nikola Jokic (Nuggets) : “Nous ne sommes pas une bonne équipe au shoot”

Opposés au Oklahoma City Thunder pour le premier match de leur saison, les Nuggets ont coulé dans ce choc de la Conférence Ouest. De quoi alimenter les doutes qui entourent l’équipe de Nikola Jokic depuis cet été et le départ de Kentavious Caldwell-Pope.

Nikola Jokic et les Nuggets espéraient clairement un autre scénario que celui entrevu lors de l’Opening Night la nuit dernière. Malgré un bon début de match, Denver s’est incliné assez largement contre le Thunder (102-87) et a déjà montré de vraies limites.

Parmi elles, l’adresse à 3-points : seulement sept tirs primés marqués par les Nuggets face à Oklahoma City, avec un pourcentage abyssale de… 18,4% (7/38 de loin). Après le match, Nikola Jokic n’y est pas allé par quatre chemins pour décrire la performance de son équipe (via The Athletic).

“On ne shoote pas très bien, on n’est pas une bonne équipe au shoot. En dehors de Mike (Michael Porter Jr.) et Jamal (Murray), on est tous un peu irréguliers, peut-être pas irréguliers, mais des shooteurs moyens.”

Même son de cloche du côté du coach Michael Malone.

“En abordant la saison, j’étais inquiet concernant le shoot extérieur. On vient de perdre un gars comme KCP (Kentavious Caldwell-Pope), qui shootait à 40% à 3-points, vous voyez ce que je veux dire ?”

Les deux grands leaders de Denver viennent publiquement d’exprimer leurs préoccupations dans un secteur précis du jeu. Est-ce une façon pour eux d’envoyer un message au manager Calvin Booth, qui avait déclaré cet été que “les Nuggets s’en sortiront sans KCP” ? Probablement. Mais ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c’est que le remplaçant de KCP – Christian Braun – a réalisé un vrai bon match en tant que titulaire mais que Denver a quand même pris l’eau. Ce qui signifie que le mal est potentiellement encore plus profond chez les Nuggets.

Si ce n’était qu’un match, et que Michael Malone assure “qu’il n’y a aucune raison de paniquer”, l’équipe de Denver a aussi été plombée par son manque de profondeur. Les minutes sans Nikola Jokic en première mi-temps ont été fatales, et le banc des Nuggets n’a marqué que 16 points au total. Russell Westbrook et Julian Strawther, qui sont censés être les nouveaux leaders du banc, ont respectivement terminé avec un +/- de -24 et -23 face au Thunder. Ça pique.

Possédant toujours des ambitions de titre, les Nuggets commencent leur saison du mauvais pied. Ont-ils les moyens pour combler leurs faiblesses actuelles ?

