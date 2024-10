Voilà, après ce duel entre le Thunder et les Nuggets, toutes les équipes de la ligue ont effectué leur rentrée en NBA. Le match entre les deux premiers à l’Ouest la saison dernière a tenu toutes ses promesses. Au bout du compte, c’est OKC qui repart avec la victoire (102-87), après une performance maîtrisée de bout en bout.

Si certains pouvaient encore penser que la saison dernière du Thunder n’était qu’un écran du fumée, il n’est pas encore trop tard pour se raviser. Cette nuit, face à l’une des équipes les plus solides et les plus régulières de toute la ligue, OKC a parfaitement géré. De quoi lancer sa saison de la meilleure des manières.

Dès le premier quart, le Thunder a montré qu’il ne s’était pas déplacé jusque dans les montagnes de Denver pour rigoler. Les hommes de Mark Daigneault commencent fort, et le jeu collectif est parfaitement huilé. Tout le monde met la main à la pâte, en attaque comme en défense, et Ousmane Dieng en profite même pour balancer deux gros 3 pts. À l’issue de ce premier acte, OKC est devant (31-24) et ne va plus rien lâcher.

C’est bien simple, Thunder rime avec forteresse. Enfin pas phonétiquement, mais dans l’idée. L’accès au cercle est complètement fermé pour les Nuggets, qui se heurtent à un Chet Holmgren tentaculaire. Le pivot barbu est partout, balance du contre dans tous les sens – 4 sur le match – et martyrise la raquette des Croquettes en attaque. Sa ligne de stats finale ? Oh, pas grand chose. Seulement 25 points, 14 rebonds, 5 passes, 4 contres et 2 interceptions. Le tout à 11/18 au tir. Des stats qui font mal à la tête, presque aussi mal, d’ailleurs, que le contrat de Jamal Murray.

Opening STATEMENT from Chet and Shai.@ChetHolmgren: 25p, 14r, 5a, 4b@shaiglalex: 28p, 7r, 8a, 3b

The @okcthunder win in Denver 🔥 pic.twitter.com/0GfYISC7Kg

— NBA (@NBA) October 25, 2024

Plus le match avance, et plus la franchise de l’éclair assoit sa domination sur celle des pépites. Dans le troisième quart-temps, OKC accélère et enterre définitivement Denver. Le collectif oklahoman (ça se dit ça ?) est trop fort pour Nikola Jokic & co. Porté par son duo Shai Gilgeous-Alexander (28 pts) / Chet Holmgren (25 pts) et le bon apport d’Aaron Wiggins (15 pts) en sortie de banc, le Thunder sort victorieux de ce choc. En parlant de banc, celui de Nuggets paraît quand même un peu limité pour le moment. En espérant pour la franchise du Colorado que ce ne soit qu’un match raté, sinon les minutes sans ses titulaires vont se transformer en heures.

Du côté de OKC, c’est ce qu’on appelle une partition parfaitement récitée. De quoi confirmer que le Thunder fait définitivement partie des gros poissons de la cote Ouest.