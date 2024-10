La Licorne du Thunder a frappé, pour la rentrée de son équipe. Une performance de colosse face aux Nuggets du MVP en titre, et un premier message envoyé à la Ligue : le grand d’OKC est prêt pour tous les défoncer. 25 points, 14 rebonds, 5 passes, 4 contres à 11/18 au tir. Ça promet !

Même si l’on a déjà une saison de Chet Holmgren et Victor Wembanyama dans les cannes, c’est toujours spécial de les revoir évoluer, avec leurs physiques si atypiques, sur les parquets NBA. Le premier nommé a d’ailleurs marqué les esprits cette nuit face aux Nuggets. MVP sortant en confrontation direct ? C’est de l’eau. Chet s’est amusé, en témoigne sa ligne statistique diablolique. S’il se tient constant dans la performance, la concurrence peut trembler. Mais trembler beaucoup hein. Seul point noir de sa soirée ? 0/5 à 3-points, un peu léger.

Contre sur Nikola Jokic et gros dunk dans la foulée 🥵

Nan c’est clair que Chet Holmgren attendait vraiment la rentrée des classes hein 🔥🔥🔥

Plus sérieusement, la deuxième saison NBA d’Holmgren sera scrutée de très près, dans sa capacité à suivre sa courbe de développement tout en apportant à un collectif déjà armé pour jouer un titre. Il part sur les très bons rails. Élément important de la victoire face à Denver cette nuit, Chet est à la croisée des chemins, celle d’un potentiel All-Star s’il continue et que le Thunder performe. On sera là toutes les nuits pour voir ça avec notre oeil tranchant, pas le droit de se planter.

