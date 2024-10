Anthony Edwards et Julius Randle font craquer les Kings (117-115)

Il valait mieux rester jusqu’au bout cette nuit puisque la dernière affiche entre les Kings et les Wolves méritait le coup d’œil avec un suspense de tous les instants jusqu’à la dernière seconde. Dans le sillage du duo Anthony Edwards – Julius Randle, c’est finalement Minnesota qui s’impose au finish. (117-115)

Ambiance de thriller en ce jeudi soir du côté de Sacramento. Dans une rencontre plaisante à suivre, avec de nombreux changements de lead, ce sont les Wolves qui ont su tirer leur épingle du jeu. Tout n’avait pourtant pas si bien débuté pour les loups. Derrière le bon départ de la doublette Sabonis – Fox, bien soutenu par Malik Monk, ce sont bien les Kings qui avaient pris les devants.

Heureusement pour Minny, Julius Randle (33 points, 5 rebonds, 4 passes) veillait au grain. Aidé par un très bon Naz Reid en sortie de banc (19 points, 13 rebonds), Jules nous sortait le grand jeu avec 22 points avant la pause ! De quoi ramener les siens à hauteur au break. Si Randle était chaud, en face c’est le collectif violet qui faisait plaisir avec une marque bien répartie (5 joueurs au-dessus des 15 points) et un DeMar DeRozan qui n’a pas raté ses débuts dans sa nouvelle ville (26 points et une agressivité de tous les instants pour arracher des lancers). Avec Domantas Sabonis pour peser dans la raquette face à Rudy Gobert et un Keegan Murray létal de loin, Sacramento a les armes pour réagir.

Ce match est porté par les runs des deux côtés. On pense que ça tourne enfin et puis hop ça répond du tac au tac. Un vrai bon suspense comme on les aime. Alors que Sacramento avait pris 12 points d’avance en 3ème quart-temps, les Wolves ont mieux fini avec notamment un 11-0 pour attaquer le money time en tête.

Ce dernier acte fut particulièrement disputé mais surtout marqué par la montée en puissance d’un Anthony Edwards qui a longtemps cherché son shoot. Maladroit une grande partie du match, Ant a agi comme un patron et pris ses responsabilités au bon moment, enchainant les gros tirs. Il inscrit 13 de ses 32 points sur le seul dernier quart, dont les deux lancers de la victoire sur une ultime attaque de raquette. Les Kings ont eu une balle de match avec 3 secondes au chrono mais le tir à 3-points de Keegan Murray n’a fait que rouler sur le cercle…

Au bout de l’effort, les Wolves remportent donc leur premier match de la saison, deux joueurs après leur défaite inaugurale face aux Lakers. Sacramento pourra avoir des regrets, même si le collectif a montré de belles choses dans l’ensemble.