Voilà désormais un mois que Dikembe Mutombo nous a quittés. Depuis, les hommages se multiplient, comme cette nuit sur le parquet des Nuggets. Avant le match face au Thunder, la franchise du Colorado a tenu à rendre hommage à son ancien pivot à travers une petite vidéo.

Cette nuit, Denver avait à cœur de remercier l’une de ses plus belles gloires, en la personne de Dikembe Mutombo, récemment emporté par un cancer. Tout au long de la soirée, les Nuggets ont multiplié les hommages à leur pivot. À l’échauffement, déjà, le staff du Colorado portait un t-shirt à l’effigie du fameux Finger Wag du légendaire numéro 55. Ce maillot, d’ailleurs, pouvait être aperçu sur le parquet de Mile High City, mais également au plafond de la Ball Arena, où il a été retiré.

Enfin, juste avant le début de la rencontre, Denver a passé une petite vidéo retraçant le passage de Dikembe Mutombo dans le Colorado. Drafté dans les Rocheuses en 1991 avec le 4ème choix, le pivot passera finalement cinq saisons sous le maillot des Nuggets. Une période durant laquelle il sera sélectionné trois fois au All-Star Game, et remportera son premier titre de Défenseur de l’Année, en 1995.

