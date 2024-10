S’il y a bien un garçon qui a mangé quelques bastos après sa pré-saison un peu douteuse, c’est ce bon vieux Klay Thompson. En galère lors de la prépa avec les Mavs, Klay a finalement mis tout le monde d’accord cette nuit. Face aux Spurs, l’arrière a posé 22 points, 7 rebonds et 3 interceptions, à 6/10 de loin. De quoi bien démarrer son aventure dans les Texas.

Lui aussi, était très attendu cette nuit. Assez décevant lors de ses premières sorties avec Dallas, Klay Thompson se devait de montrer un bien meilleur visage pour son premier match officiel sous la tunique des Mavs. Mission plus que réussie, puisque l’arrière s’est régalé face à San Antonio, et a largement contribué au succès (120-109) des hommes de Jason Kidd sur leurs voisins texans. Au final, KT boucle la rencontre avec 22 points, 7 rebonds et 3 interceptions. Au-delà de la ligne de stats, Killa Klay semble avoir retrouvé son poignet, et 6 de ses 10 tentatives derrière l’arc ont trouvé la cible. Comme quoi, Thompson n’a pas perdu toute ses qualités.

Les highlights du 1er match de Klay Thompson avec les Mavs (22 points) : pic.twitter.com/1bwZvmtCQT

Tiens, en parlant de qualités perdues, sachez que même en défense, l’arrière a tenu la baraque. La mobilité n’est plus vraiment la même que lors de ses meilleures années, mais Klay a fait le taff, et ses trois interceptions ne sont pas un hasard. Sa connexion avec Luka Doncic est aussi à noter. On s’attendait à ce que le Slovène abreuve l’ex-Warrior de passes parfaitement senties, et ça n’a pas loupé. Toujours bien placé, Klay a reçu des ballons et les a mis au fond. Une première soirée rêvée donc, pour le nouveau sniper de Dallas. Espérons maintenant pour Killa Klay et les Mavs qu’il continue sur sa lancée.