Banner Island, épisode 1 : l’anime One Piece à la sauce NBA !

Il y a des projets indés comme ça qui donnent le sourire ! Les créatifs de Heatcheck nous dévoilent Banner Island, une toute nouvelle web-série directement inspirée de One Piece et adaptée à la sauce NBA. Le premier épisode vient de sortir et ne nous donne envie que d’une chose : vivement la suite !

Les vrais se rappellent très bien de l’incroyable série Game of Zones des studios de Bleacher Report. Un rendez-vous incontournable sur YouTube dans les années 2010. Depuis, il nous manquait quelque chose dans notre quotidien de fan NBA. La mayonnaise a un peu moins pris avec Hero Ball mais on a une bonne nouvelle pour tous les aficionados du pirate au chapeau de paille ou tout simplement les curieux : on vient potentiellement de trouver un nouveau bonbon hautement addictif !

Ce sont les pinceaux et les artistes de Heatcheck qui ont eu la glorieuse idée de raconter l’actualité de la Grande Ligue sur un fond de chasse au trésor. Le One Piece est clairement identifié puisqu’il s’agit du trophée NBA et tout le monde part en quête du titre sur son bateau pirate. On vous laisse découvrir sans trop vous spoiler mais Straw Hat Curry qui dit adieu à son ami Splash qui a changé de crew pour rejoindre les Mavericks pendant l’intersaison nous a brisé le coeur. On a déjà très hâte de suivre les aventures des chasseurs de prime de l’Oregon et on vous met au défi de trouver une meilleure dégaine de pirate que Josh Hart avec son bandeau.

Pour ceux qui seraient passés à côté, on en profite pour vous resservir ce poulet fait maison :