LaMelo Ball et le style, une affaire très sérieuse. La star des Hornets peut célébrer la sortie d’un nouveau coloris de la MB.04 de Puma, dernier modèle signature en date du 3e choix de la Draft 2021. Réservé à ceux qui n’ont pas froid aux yeux, qui souhaitent laisser une empreinte dans les esprits. La paire est disponible au prix de 130€ (110€ pour la taille junior) chez Foot Locker, Basket4Ballers, et sur PUMA.com.

Ici, on aime bien le jeu Splatoon, sorte de paintball hyper-vitaminé et haut en couleurs. Cette nouvelle version de la MB.04, nommée 1Love, nous inspire exactement ces idées. Des couleurs puissantes (jaune fluo, rouge et rose flashy) qui attirent l’oeil et qui fonctionnent très bien ensemble. Comme pour le premier modèle de MB.04, Puma laisse la part belle à LaMelo Ball pour exprimer ses fantaisies. Et ce que l’on peut dire, c’est que le bonhomme n’a pas fait dans la demi-mesure. D’ailleurs, on apprécie beaucoup la démarche de l’équipementier, dont les courbes signatures sur le côté de la chaussure sont fluides et intégrées de manière discrète à l’ensemble. Le message est clair : le directeur artistique, c’est le joueur, point.

Parlons un poil de LaMelo Ball. Le joueur des Hornets est de retour à 100% dans l’effectif des Hornets, et c’est bien ce que les fans de Charlotte attendaient. Avec plusieurs noms prometteurs à ses côtés (Brandon Miller, Tidjane Salaün), le All-Star 2022 a réalisé une jolie pré-saison. Bien sûr, l’enjeu des matchs est dérisoire, mais on l’attendait dans le registre de l’épanouissement physique. Et tous les feux sont au vert de ce côté. Hâte de le voir à l’oeuvre sur les parquets, pour la vraie saison cette fois.

Allez, on repasse sur la MB avec un point artistique ! Le modèle propose de multiples traits rouges, à la manière d’un filet très élastique, dans lesquels viennent se glisser d’autres ramifications roses. Le pari de superposer les couches est, pour notre part, réussi, l’harmonie est franchement cool et donne un côté dynamique à la chaussure. Côté semelle extérieure, pas de démarcation : une chaussure, c’est un tout qui fonctionne ensemble. Concernant l’arrière du modèle, jaune fluo, il est animé d’un motif en vague qui rappelle à la fois les lignes signatures de Puma tout en permettant de conserver la fluidité globale. Sur la languette, le logo du joueur, son classique “1 of 1”. Les petits détails de bleu apportent un peu de fraîcheur à une chaussure bouillante en termes de tons, et ça fait du bien. Qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas par hasard, le logo est partiellement immergé.

Petit bonbon adoré par LaMelo ? Les petits messages pas forcément évidents à remarquer, notamment le “Not from here” sur l’avant de la chaussure. On y retrouve aussi le logo dans le motif rose, tandis que les lettres DIP en bleu sont placées sur la languette. Du verbe plonger, qui indique que cette chaussure ne fait pas les choses à moitié. Sous la chaussure, un motif flamme avec le rappel des messages sur la chaussure dont une soucoupe volante, couplé à un “RARE” sur la partie fluo.

Côté technique ? Impression 4D pour la durabilité. Structure en TPU, Polyuréthane platisque pour nous autres français, matière alliant élasticité et haute résistance. D’ailleurs, cette chaussure remonte au dessus la malléole, point fort qui ira particulièrement bien aux joueurs et joueuses avides de sécurité sur les parquets. La mousse EVA, technologie Puma, assure une belle réactivité et s’adapte à tous les appuis. Tout en notant que le grip est aussi présent, histoire de pouvoir être aussi tranquille quant aux prises de positions parfois enchaînées.

Personne ne sera laissé indifférent par ce modèle. Une petite merveille de technologie doublé d’une apparence audacieuse qui incite à tout donner. La MB.04 de Puma et l’ensemble de la collection sont disponibles sur Puma.com et plusieurs revendeurs spécialisés comme FootLocker.fr et Basket4Ballers.