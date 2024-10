Nikola Vucevic pourrait perdre la nationalité monténégrine

Nikola Vucevic est devenu citoyen américain cet automne. Une nouvelle qui pourrait signifier la perte de sa nationalité monténégrine. Le joueur des Chicago Bulls ne sera peut-être plus en mesure de porter un maillot rouge l’été.

Nikola Vucevic sous la tunique du Montenegro lors des compétitions FIBA, c’est peut-être bien terminé. L’intérieur a fait le choix de devenir citoyen américain cet été, sauf que tous les pays n’ont pas les mêmes lois au niveau de la double-nationalité ! Il pourrait bien perdre sa citoyenneté d’origine.

Dans une lettre écrite pour le média Vijesti, le Ministère de l’Intérieur monténégrin a évoqué la situation d’un des meilleurs sportifs du pays et tout porte à croire qu’il n’y aura pas de traitement de faveur :

“Pour toutes les personnes dont il s’avère qu’elles ont volontairement acquis, en plus de la citoyenneté monténégrine, la citoyenneté d’un autre pays après le 3 juin 2006, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la loi sur la citoyenneté monténégrine, le ministère de la justice entamera d’office la procédure de perte de la citoyenneté monténégrine.”

Nikola Vucevic est arrivé aux États-Unis en 2008 lorsqu’il n’avait même pas 18 ans pour se former à l’Université de South California. C’est dans ce pays que se déroule sa carrière et que sont nés ses trois enfants. Il a donc toutes les raisons de se sentir comme à la maison et d’autant plus avec son nouveau passeport en poche.

A joyful naturalization ceremony became even more special as Chicago Bulls player Nikola Vucevic took the oath and became a #NewUSCitizen. Welcome to the American family! pic.twitter.com/ZmA7zTXKSX

— USCIS (@USCIS) October 2, 2024

Le joueur des Chicago Bulls n’a pas communiqué depuis l’obtention de sa nouvelle nationalité et n’a donc pas réagi à cette éventuelle perte de l’ancienne !

Source texte : Vijesti