Alors que la star des Clippers Kawhi Leonard est forfait pour les premières semaines de la saison, une affaire bien sombre vient secouer la franchise de Los Angeles. Randy Shelton, un ancien membre du staff, indique qu’il a été viré de façon abusive et a balancé des éléments troublants sur le traitement de la condition physique de Kawhi Leonard, ainsi que sur les méthodes de recrutement de Los Angeles quand Kawhi était sur le point de devenir agent libre en 2019. Les Clippers nient en bloc.

Qui est Randy Shelton ?

Randy Shelton, c’est donc l’ancien membre du staff des Clippers qui poursuit aujourd’hui en justice la franchise de Los Angeles pour licenciement abusif. Mais si cette affaire fait autant de bruit en ce moment outre-Atlantique, c’est parce qu’elle concerne directement la superstar des Clips Kawhi Leonard.

Avant d’arriver aux Clippers, Randy Shelton était préparateur physique à San Diego State. San Diego State, c’est l’université dans laquelle a évolué Kawhi Leonard entre 2009 et 2011. Shelton et Kawhi ont ainsi travaillé ensemble avant même que Leonard ne débarque en NBA, ainsi qu’aux alentours de la Draft 2011 selon Shelton, et auraient continué à rester en contact durant les premières années de Leonard dans la Grande Ligue.

La relation de longue date que possédait Randy Shelton avec Kawhi Leonard est la raison pour laquelle les Clippers se sont intéressés à lui dès 2017, selon Shelton. 2017, c’est l’année où le camp Kawhi a commencé à s’embrouiller avec la franchise des Spurs et le staff médical de l’équipe texane sur le traitement d’une blessure au quadriceps. C’est à ce moment-là que les rumeurs autour d’un départ de Kawhi ont pris de plus en plus d’ampleur.

En fin de contrat en 2019 et originaire de Los Angeles, Kawhi Leonard a été transféré aux Toronto Raptors à l’été 2018, mais les Clippers ont vu une ouverture pour recruter la superstar. Randy Shelton déclare que les Clips l’ont contacté à plusieurs reprises en amont de la Free Agency 2019, lui promettant carrément un poste de préparateur physique au sein du staff en cas d’arrivée de Kawhi. Des rencontres auraient eu lieu en février 2019 et lors des Playoffs cette même année.

Le 1er juillet 2019, Shelton a été engagé par la franchise de Los Angeles pour intégrer le staff de l’équipe californienne. Quelques jours plus tard, Kawhi Leonard a officiellement rejoint les Clippers en tant qu’agent libre.

Le divertissement absolu.

Le mec s’est fait virer par les Clippers et il a dit « hold my beer, je vais TOUT leaker sur les dossiers de la franchise et finir avec un RKO sur mon ancien patron » 😭😭😭😭😭 https://t.co/0gCEqMOmpP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Des accusations concernant le traitement de Kawhi Leonard

Ne faisant plus partie du staff des Clippers aujourd’hui, Randy Shelton a balancé plusieurs d’éléments troublants sur la manière dont la franchise californienne aurait géré l’état de santé de Kawhi Leonard ces dernières années.

Shelton accuse les Clippers d’avoir privilégié de façon “inacceptable” la productivité de Kawhi et les résultats sportifs de l’équipe plutôt que son bien-être physique, et que la gestion de ses blessures était “hallucinante”.

Il prend notamment pour exemple le processus de rééducation de Leonard après sa rupture d’un ligament du genou lors des Playoffs NBA 2021. Pour rappel, Kawhi s’est blessé face au Jazz le 14 juillet 2021, a connu une saison blanche ensuite, avant de retrouver les parquets le 20 octobre 2022. Entre-temps se sont écoulés 463 jours. Selon Randy Shelton, Kawhi Leonard aurait eu besoin de 730 jours pour se soigner compte tenu de son historique de blessures. Un délai que les Clippers estimaient beaucoup trop long d’après Shelton.

Autre exemple pointé du doigt par Randy Shelton : au début de la saison 2022-23, quand Kawhi Leonard a dû repasser par la case infirmerie à cause de son genou, les Clippers auraient donné à Kawhi des biomédicaments pour lutter contre un cartilage endommagé au niveau du genou, plutôt que de lui laisser le temps nécessaire pour se soigner correctement. Cette même saison, toujours selon Shelton, Leonard a été victime d’une double déchirure des ligaments de la cheville droite, et les Clippers ont malgré tout précipité son retour. Randy Shelton accuse les Clippers de l’avoir trop fait jouer au cours de la saison 2022-23, avec notamment des back-to-backs en fin de saison, ce qui a provoqué une nouvelle blessure lors du premier tour des Playoffs 2023 (déchirure du ménisque).

Depuis 2020, Kawhi Leonard n’a jamais réussi à terminer une saison NBA sur deux jambes. Rupture d’un ligament du genou en 2021, saison blanche en 2022, déchirure du ménisque en 2023, inflammation du genou en 2024. À l’heure de ces lignes, Kawhi est également annoncé forfait pour les premières semaines de la saison régulière 2024-25.

Malgré le load management et les diverses précautions qui ont pu être prises pour ménager Kawhi Leonard ces dernières saisons, force est de constater que cela n’a pas été suffisant pour éviter les blessures. Randy Shelton estime que les Clippers ne l’ont pas assez écouté concernant l’état de santé de Kawhi, et qu’il a même été laissé de côté par la franchise californienne dans certaines réunions. Shelton va jusqu’à dire que des informations concernant les pépins physiques de Leonard lui ont été cachées. D’après la plainte, les Clippers auraient engagé Todd Wright en tant que vice-président du secteur “Performance des Joueurs” peu après l’arrivée de Randy Shelton, réduisant ainsi grandement son rôle au sein du staff technique.

Selon Shelton, tout cela aurait eu des conséquences sur sa propre santé mentale et l’aurait poussé à prendre un arrêt de travail en décembre 2022.

“Nous espérons que la plainte de notre client servira à rappeler à l’organisation des Clippers que leurs joueurs ne sont pas de simples valeurs monétaires mais des êtres humains qui ont besoin d’un traitement médical et de rétablissement adéquat – et non précipité – pour leur carrière et leur vie future.” – L’avocat de Randy Shelton

Oulalalala….

Mais quand on va découvrir les dessous du dossier Kawhi Leonard, ça va être flippant.

« Unsafe and illegal treatment for injuries », ils lui ont filé quoi ? 1 kilos de Pims orange à manger chaque jour ? https://t.co/W9RB96zAOA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

Des accusations de tampering sur le recrutement de Kawhi Leonard

En plus de ses accusations concernant le traitement de l’état de santé de Kawhi Leonard, Randy Shelton s’est également lâché sur les méthodes de recrutement des Clippers, accusant ouvertement ces derniers de “tampering” au moment d’attirer Kawhi à Los Angeles lors de la Free Agency 2019.

Pour rappel, le tampering en NBA fait référence à des méthodes illégales des franchises pour recruter tel ou tel joueur, en prenant par exemple contact avec le joueur en question (ou des membres de son camp, que ce soit l’agent, entraîneur personnel etc.) bien avant l’ouverture de la Free Agency, ce qui est théoriquement interdit par la Ligue.

D’après la plainte, les Clippers – à travers leur manager général assistant Mark Hugues – ont contacté Randy Shelton en douce à plusieurs reprises pour avoir des “informations privées sur l’état de santé” de Leonard. Et ce dès 2017, donc largement avant qu’il ne devienne agent libre. Shelton s’est même montré très précis dans sa plainte : environ 15 coups de téléphone et au moins sept rendez-vous entre lui et les Clippers pour échanger sur le futur de Leonard (alors aux Spurs), son état de santé, ainsi que les besoins de Kawhi. Durant ces échanges, les Clips auraient particulièrement montré leur envie de recruter Kawhi Leonard.

À tout ça, il faut ajouter que – selon la plainte de Shelton – “des membres de la franchise des Clippers sont allés voir 75% des matchs de Leonard avec les Toronto Raptors sur la saison 2018-19” pour le convaincre de signer à Los Angeles l’été suivant. Bien évidemment, c’est ce qu’il s’est passé en juillet de cette année-là avec l’arrivée de Leonard dans la Cité des Anges.

😭😭😭😭 mais c’est du délire.

Ça balance même les coulisses du tampering des Clippers pour signer Kawhi, avec « des membres de la franchise qui ont été voir 75% des matchs de Leonard sur la saison 2018-19 » pour le convaincre de signer à L.A l’été suivant 😂😂😂 https://t.co/0gCEqMOmpP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 24, 2024

La réponse des Clippers

Se plaignant auprès des Clippers concernant son rôle dans le dossier Kawhi Leonard, et pointant du doigt la gestion de la franchise concernant l’état de santé de son ancien client, Randy Shelton assure qu’il a été viré de façon abusive par Lawrence Frank (président des Clippers) en juillet 2023 et qu’il n’a pas été compensé financièrement, provoquant des dommages à la fois économiques et émotionnels chez lui. Il assure aussi que les Clippers lui avaient “promis un avenir brillant” avec la franchise quand il a été engagé par cette dernière à l’été 2019.

Les Clippers ont tout nié en bloc à travers un communiqué.

“Les réclamations de M. Shelton ont fait l’objet d’une enquête et ont été jugées sans fondement. Nous avons honoré le contrat de travail de M. Shelton et l’avons payé intégralement. Ce procès est une tentative tardive d’ébranler les Clippers sur la base d’accusations dont M. Shelton devrait savoir qu’elles sont fausses.”

Sources texte : Chris Haynes, ESPN