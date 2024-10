Pour accompagner la NBA Cup, de nouveaux parquets sont apparus la saison dernière pour qu’on puisse bien identifier les matchs concernant cette nouvelle compétition. Eh bien bonne nouvelle (pas vraiment), ils seront de retour cette année !

Ils étaient flashy, ils étaient colorés et ils étaient surtout adorés (non), les parquets spéciaux de la NBA Cup font leur comeback cette année, pour le plus grand malheur de nos rétines.

Cependant, petite évolution pour cette saison, la NBA a entendu les critiques et a modifié ses designs comme le rapporte Forbes.

Fini le modèle à couloirs qui était absolument horrible, on ne va pas se mentir. Place à une toute nouvelle version avec trois cercles qui partent du milieu de terrain, mais qui sont surtout en lien avec les maillots Statement Edition de chaque franchise. Alors dit comme ça, on vous l’accorde, on ne voit pas trop l’intérêt, mais en réalité, ça va changer pas mal de choses pour les joueurs et surtout pour nous les spectateurs.

Souvenez-vous, lors de la première édition de la NBA Cup, sur plusieurs rencontres, il était parfois difficile de discerner les maillots des joueurs par rapport aux couleurs du parquet. La solution à ce problème a donc été trouvée.

Toutes les franchises à domicile lors de ces matchs porteront leur maillot Statement Edition tandis que les équipes en déplacement arboreront le maillot Association, le fameux jersey blanc que toutes les équipes possèdent. En partant de cette base, les designers ont pu concevoir des parquets qui contrastent au maximum avec les couleurs portées par les joueurs.

Autre point concernant ces terrains, ils contiennent tous un élément en rapport avec la franchise. Les 17 titres des Lakers sont présents, le slogan des Raptors We The North également ou encore la Skyline de New York pour les Knicks.

Ces modifications ont pour objectif de directement mettre en lien les parquets et la NBA Cup – comme l’année dernière – mais aussi l’esprit de compétitivité des joueurs avec des éléments en rapport avec la franchise qu’ils représentent. On n’est pas vraiment pas certains que cela soit une dose de motivation suffisante, mais à voir.

Une dernière question reste en suspens : ces nouveaux parquets seront-ils aussi glissants que la saison dernière ?

Pour rappel, la NBA Cup débutera le 12 novembre prochain.

