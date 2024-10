Alors que les camps d’entrainement battent leur plein, les Pelicans doivent déjà faire face à une blessure importante. Trey Murphy serait touché aux ischios et il devrait manquer la reprise du championnat. La tuile !

Pas épargnés par les blessures ces dernières années, les Pelicans vont-ils encore devoir gérer des bricoles cette saison en NBA ? Déjà pas aidés en régulière en 2023-24, les volatiles avaient été privés de Zion Williamson au moment de leur entrée en Playoffs, ils avaient ensuite subi la foudre du Thunder au premier tour.

Cet été, la direction a mis les petits plats dans les grands avec l’arrivée de Dejounte Murray en provenance d’Atlanta, de quoi ajouter encore un peu de talent à un roster qui n’en manque pas. Mais bon, encore faut-il que tout ce beau monde tienne sur ses deux guiboles. Cela commence mal puisque Trey Murphy est déjà assuré de manquer toute la fin de la préparation et probablement le début du championnat à cause d’un bobo à l’ischio-jambier droit. Selon le toujours bien renseigné Shams Charania, son indisponibilité serait de 3 semaines minimum.

Pelicans say Trey Murphy has suffered a right hamstring strain and will miss at least three weeks.

C’est vraiment pas de bol pour NOLA mais surtout pour Trey Murphy, dont le potentiel est loué par tous mais qui sort justement d’une saison où les blessures l’ont limité à 57 matchs. Avec le possible (probable ?) départ de Brandon Ingram, Murphy apparait comme un successeur naturel sur l’aile avec ses facilités au shoot, son envergure et un travail défensif intéressant. Trey Murphy tournait à 14,8 points et 4,9 rebonds de moyenne l’an passé. Son apport à longue distance est déterminant pour les Pels, lui qui shoote à plus de 39% de loin depuis ses débuts en NBA. C’est une saison cruciale pour Murphy puisqu’il arrive à la fin de son contrat rookie et il pourra tester le marché en 2025 s’il n’est pas prolongé par New Orleans d’ici le 21 octobre.

Source texte : Shams Charania