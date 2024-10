Connaissez-vous vraiment la NBA ? Êtes-vous un vrai hexpert ou une vraie hexperte ? Si c’est le cas, êtes-vous en mesure de pronostiquer la saison NBA 2024-25, en répondant à 10 grandes questions ? Parler c’est bien, mais assumer c’est mieux : voici le Grand Jeu des Hexperts !

10 questions.

10 réponses.

1 formulaire, 1 chance de devenir le maître des connaissances NBA en France comme ailleurs.

Hexpert avec un grand H : vous connaissez cette expression maison. Une façon humoristique de rappeler que même en se renseignant énormément sur la NBA, son passé comme son présent, nous restons tous des experts à la même échelle.

Cependant, face au challenge de l’expertise, il y a parfois des baromètres qui permettent de nous séparer. Et quand il s’agit de pronostiquer l’avenir ? Tout le monde se rassemble autour de la même table afin de se départager par la suite. C’est dans ce sens qu’en 2022 nous avons lancé le Grand Jeu des Hexperts.

Pour faire simple ?

10 questions ici, 10 réponses à donner, un formulaire qui rentre dans l’histoire et qu’on ressortira au mois de mai 2025.

L’objectif ?

Faire 10 sur 10 et obtenir le respect de toute la communauté, de par son nez fin, son analyse, et donc son nouveau statut de président ou de présidente du syndicat des Hexperts.

# QUELLES SONT LES RÈGLES DU JEU ?

Le Grand Jeu des Hexperts est un jeu-concours qui consiste à pronostiquer la saison NBA 2024-25 via 10 grandes questions.

Pour chaque question que vous trouverez dans le jeu, vous aurez la possibilité de donner votre réponse :

soit parmi les joueurs ou les équipes proposés dans le bandeau défilant

soit en nommant un autre joueur non-proposé en cliquant sur “AUTRE” (uniquement s’il n’est pas listé).

Le but du jeu est simple : répondre aux 10 grandes questions, valider votre formulaire, et voir si votre pronostic se rapproche le plus de la réalité en NBA !

# JE PEUX REMPLIR MON FORMULAIRE JUSQU’À QUAND ?

Ouverture du Grand Jeu des Hexperts : vendredi 4 octobre 2024 à 10h00.

Fermeture du Grand Jeu des Hexperts : mardi 22 octobre 2024 à 23h59.

# OÙ PUIS-JE RETROUVER MON FORMULAIRE ?

Si vous avez correctement rempli et validé votre formulaire :

Une copie sera envoyée directement à l’adresse mail que vous aurez indiquée.

Vous pourrez télécharger votre formulaire une fois qu’il est rempli, via le bouton créé à cet effet sur la page de confirmation.

Vous pourrez également partager votre formulaire sur Twitter et Facebook via les boutons créés à cet effet .

Vous pourrez également partager votre formulaire sur Instagram après l’avoir téléchargé, en nous identifiant bien sûr !

Attention : checkez vos spams.

# QUE REMPORTE LE VAINQUEUR DU GRAND JEU DES HEXPERTS ?

Pour commencer, le vainqueur du Grand Jeu des Hexperts remporte le respect de toute la communauté basket.

Car réaliser un 10/10 huit mois à l’avance, c’est légendaire. L’an passé, c’est un 8/10 qui avait remporté la timbale !

Mais en plus, il ou elle aura droit à un sacré cadeau bonus : 300€ de bon d’achat à dépenser sur le NBA Store, grâce à ParionsSport !

En effet, une fois le/la vainqueur identifié, il ou elle pourra se faire plaisir sur le NBA Store et y retrouver notamment :

Des maillots officiels de joueurs actuels

Des maillots old-school de joueurs légendaires

Des casquettes et des accessoires de basket

Des chaussures et des ballons officiels

Et bien plus encore…

Alors, pour briller pendant l’été 2025 avec des produits neufs, que demander de plus ?

# COMMENT LE VAINQUEUR EST-IL DÉTERMINÉ ?

Une fois la saison régulière 2024-25 terminée et les vainqueurs de trophées officiellement annoncés, nous ressortirons tous les formulaires enregistrés.

La première étape sera de voir quels sont les formulaires qui ont proposé le + de bonnes réponses sur les 10 questions posées.

La deuxième étape sera de voir s’il y a des Hexperts ou Hexpertes à égalité, avec par exemple 8 bonnes réponses sur 10 au total.

La troisième étape sera de départager ces éventuels vainqueurs ex-aequo : 1 seul gagnant sera désigné selon les tie-breakers suivants (dans l’ordre d’importance) :

MVP

Meilleur scoreur de la NBA

Équipe numéro 1 de la Conférence Est

Équipe numéro 1 de la Conférence Ouest

Rookie de l’Année

Meilleur passeur de la NBA

Meilleur rebondeur de la NBA

Défenseur de l’Année

Équipe numéro 15 de la Conférence Est

Équipe numéro 15 de la Conférence Ouest

L’objectif numéro 1 est donc d’avoir un maximum de bonnes réponses. Les tie-breakers ci-dessus n’interviennent qu’en cas d’égalité au total de bonnes réponses.

Et en cas de multiples formulaires gagnants avec tie-breakers à égalité, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer 1 grand vainqueur du Grand Jeu des Hexperts 2024-25.

# VERS QUELLE DATE CONNAÎTRA-T-ON LE VAINQUEUR ?

La saison régulière s’arrêtant le 13 avril 2025, avec un 1er tour de Playoffs dans la foulée, des vainqueurs de trophées (MVP, Rookie de l’année) annoncés jusqu’à début-mai et des formulaires à trier par milliers, le vainqueur sera annoncé pendant le mois de mai 2025.

L’an passé, c’était lors de la deuxième semaine de mai !