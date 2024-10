Nuggets – Celtics à 18h, la présaison ouvre ses portes du côté d’Abu Dhabi !

Vendredi 4 octobre 2024, c’est l’heure de la reprise de la NBA avec un premier match de présaison en fin d’après-midi (18h) du côté d’Abu Dhabi entre Nuggets et Celtics. Une affiche de gala qui devrait valoir le détour !

Horaire plutôt inhabituel pour les fans de NBA mais puisque les Nuggets et les Celtics sont de visite à Abu Dhabi, on ne va pas bouder notre plaisir à l’idée de voir du basket à une heure raisonnable. Sur le parquet, rien de moins que les deux derniers champions NBA : Denver en 2023 et Boston en 2024. La Ligue n’a pas fait dans la demi-mesure pour cette troisième édition en trois ans dans le Golfe Persique.

Un match qui devrait apporter quelques premiers enseignements, du côté des Nuggets en particulier. Les chercheurs d’or découvrent la vie sans Kentavious Caldwell-Pope mais ils pourront compter sur leur nouvelle recrue, Russell Westbrook. Sauf surprise, Brodie devrait occuper un rôle de sixième homme cette saison, comme il le faisait l’an passé chez les Clippers. Pour Boston, pas trop de changement à l’horizon par contre puisque la franchise a opté pour la continuité cet été. Toujours blessé et forfait pour le début de saison, Kristaps Porzingis ne sera évidemment pas en tenue.

Mesdames et messieurs, bonjour.

Ce soir, à 18h00 : NBA Abu Dhabi Games.

Boston Celtics – Denver Nuggets.

1er match de pré-saison 2024-25.

Comme il s’agit du début de la présaison, on s’attend à ce que les coachs ne tirent pas trop sur la corde avec les temps de jeu de leurs cadres. C’est d’autant plus vrai que Denver et Boston comptent plusieurs olympiens dans leurs rangs, des joueurs qui ont eu moins de repos cet été. On devrait quand même pouvoir assister à quelques numéros de magie de Nikola Jokic face aux Jay Brothers, avant que Malone et Mazzulla n’ouvrent leurs bancs pour faire quelques tests de rotation.

Un avant-goût appétissant qui aura le droit à une revanche car les deux équipes se feront face à nouveau ce dimanche après-midi, toujours du côté d’Abu Dhabi.

