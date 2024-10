Brandon Miller (Hornets) absent minimum une semaine

Faisant partie de la longue liste des joueurs NBA déjà blessés, la jeune pépite des Hornets Brandon Miller devra rester sur la touche pour les matchs à venir.

D’après l’insider Chris Haynes, le deuxième choix de la Draft NBA 2023 sera en effet réévalué dans une semaine. Pour rappel, Miller n’a joué que 11 minutes dans le match d’ouverture à Houston, la faute à une blessure à la hanche.

Charlotte Hornets guard Brandon Miller will be re-evaluated in one week after sustaining a left glute strain.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) October 25, 2024

Une semaine d’absence minimum, ça veut dire que les Hornets devront faire sans Miller face aux Hawks, au Heat, aux Raptors et probablement contre Boston début novembre. Une absence de poids au vu de ce qu’a montré Brandon en tant que rookie et lors de la pré-saison, avec en plus un calendrier qui ne sera pas facile à gérer.

Souvent touchée par les blessures ces dernières saisons, la franchise de Charlotte espère les éviter le plus possible cette année, surtout avec le retour au premier plan de LaMelo Ball. Malheureusement, ça n’en prend pas trop le chemin car en plus de Brandon Miller, les Hornets sont également privés du jeune pivot Mark Williams ou encore Josh Green.

Point positif dans tout ça : cela pourrait ouvrir des opportunités au rookie français Tidjane Salaün, qui est resté sur le banc lors du premier match à Houston. À condition que Tidjane – légèrement touché au doigt – soit opérationnel ce soir contre Atlanta (il est listé comme incertain).

Source texte : Chris Haynes