Si vous avez raté la nuit des Français en NBA, TrashTalk est là pour vous. Cette nuit, six d’entre eux rentraient en lice. Enfin, plutôt cinq puisque à la surprise générale Tidjane Salaün est resté sur le banc. On vous explique tout ça !

Les résultats de la nuit

Pistons – Pacers : 109-115

: 109-115 Heat – Magic : 97-116

: 97-116 Raptors – Cavaliers : 106-136

: 106-136 Hawks – Nets : 120-116

– Nets : 120-116 Sixers – Bucks : 109-124

: 109-124 Rockets – Hornets : 105-110

: 105-110 Pelicans – Bulls : 123-111

– Bulls : 123-111 Jazz – Grizzlies : 124-126

: 124-126 Clippers – Suns : 113-116

: 113-116 Blazers – Warriors : 104-139

7 points et 1 rebond en 19 minutes lors de la première victoire de la saison des Hawks, face aux Nets. Un gros 3-points dès son entrée en jeu, deux lancers et un dunk ligne de fond sur un caviar de Trae Young. Pour le reste ce fut assez compliqué, avec des tirs ratés en attaque et pas vraiment d’impact défensif. Une première mitigée donc, ça tombe bien il reste 81 matchs pour faire encore mieux.

Les Bucks étaient au complet, les Sixers ne l’étaient pas du tout. Malgré tout, et malgré la défaite donc, Guerschon Yabusele a répondu présent. 10 points à 4/8 dont un tir à 3-points dès son entrée en jeu, 4 rebonds, 3 passes et 3 steals en 29 minutes, une grosse activité des deux côtés du terrain. Guerschon a fait du Guerschon, et s’il continue ce sont les adversaires qui vont être… ronchons.

Tidjane Salaün

On a attendu les débuts de Tidjane Salaün face aux Rockets, mais tel Joe Dassin là haut sur la colline, on a attendu mais il n’est jamais venu. La petite déception de la nuit, et on espère le voir vendredi soir face aux Hawks de Zaccharie Risacher, ce serait un beau symbole.

Moussa Diabaté

2 points à 1/4 au tir, 5 rebonds, 2 steals et 1 contre en 15 minutes. Contrairement à Tidjane, Moussa a bien eu droit à sa part du gâteau, utilisé très tôt par Charles Lee dans la rotation des Hornets. De bonne augure pour le pivot français et son two-way contract !

Rayan Rupert

6 points, 3 rebonds et 1 steal en 17 minutes en sortie de banc. Rayan Rupert s’est montré pour sa première cette saison avec les Blazers, dommage que ses Blazers aient pris une immense rouste.

Nicolas Batum

2 points, 2 rebonds et 2 passes décisives : la Tony Snell en moins rigolo. Même si la ligne statistique ne brille pas, l’ailier est toujours aussi important pour son équipe. Il a joué 23 minutes et est le seul joueur du banc à avoir un +/- positif. Pas mal non, c’est Français !