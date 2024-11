Les Wolves s’offrent les Nuggets (119-116) au terme d’un match exceptionnel !

Quel match, quel match ! Une partie à la douce odeur de Playoffs entre Wolves et Nuggets, qui nous ont offert 48 minutes d’un spectacle digne du printemps. Que dire du money time, absolument dingue de scénario et de tension… et à la fin, c’est Minnesota qui l’emporte, faut qu’on en parle !

Wow ! Nous ne sommes que le 2 novembre, période durant laquelle la plupart des équipes de NBA cherchent encore à parfaire leurs automatismes et jouent un basket perfectible, notamment dans l’intensité. Pourtant, le destin nous a offert ce soir une magnifique exception : ce Wolves – Nuggets. Remake des dernières Finales de Conférence à l’Ouest, les deux équipes avaient à coeur de gagner pour se rassurer mais aussi pour envoyer un message à un adversaire direct. Résultat ? On a pas été déçu du voyage.

L’entame est serrée au possible, avec des Nuggets qui comptent sur un cinq majeur au four et au moulin pour apporter des points. Un signal qui tend à rassurer, même si l’apport statistique du banc est très léger, car Denver a parfois paru très Jokic-dépendant sur le début de saison, notamment à Brooklyn. Il faut ici bien faire la différence entre une star qui joue les ballons qu’elle doit jouer et une star sur qui tout repose ou presque. Sensation que l’on a parfois ressentie.

Un cinq majeur qui vit mieux, ça veut aussi dire des joueurs qui performent : Aaron Gordon colle 31 points, Michael Porter Jr. s’en offre 26, tout comme Nikola Jokic, qui frôle le triple-double à un rebond près. Hélas, cela ne suffira pas pour gagner… et comme un malheur n’arrive jamais seul, Jamal Murray s’est blessé sur un coup reçu de la part de Julius Randle. Il a filé au vestiaire et n’est pas revenu.

Here's the play where Jamal Murray was hurt, as @JonKrawczynski noted he is in concussion protocol

— CJ Fogler 🫡 (@cjzero) November 2, 2024

De leur côté, les Wolves peuvent compter sur le quatuor Anthony Edwards – Julius Randle – Rudy Gobert – Naz Reid qui envoie du bois et permet à la Meute de prendre le large durant le deuxième quart. Les Nuggets encaissent le coup et reviennent, mais reprennent un éclat en milieu de 3e quart. On se dit que c’est plié, que ça ne reviendra pas, mais Aaron Gordon enchaîne les coups de force, aidé par Porter Jr. Denver est en tête de 6 points, reste 5 petites minutes. Puis vint l’action du match.

OH CHRISTIAN BRAUN LE POSTER DE MALADE SUR RUDY GOBERT ET L'EMBROUILLE DERRIÈRE 😱😱😱😱😱

pic.twitter.com/WQglekpbJT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Un poster ÉNORME de Christian Braun sur Rudy Gobert, déjà prévenu d’une flagrante pour son engagement physique sur Nikola Jokic. La célébration du joueur des Nuggets – pas très maline – est un poil trop engagée vers le pivot Français, qui répond physiquement. Début de bagarre, tout le monde court pour séparer les protagonistes et on s’y remet. Une technique chacun au passage, pas de jaloux. L’action du match non seulement pour l’exploit physique, mais aussi par le scénario. Derrière, les Nuggets s’écroulent.

"Man they know when they see us, they don't like us, and I'm pretty sure they know we don't like them" – Anthony Edwards talking about the Denver Nuggets

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) November 2, 2024

Christian Braun manque deux tirs – dont l’un défendu royalement par notre Rudy national qui gratte deux lancers capitaux sur le rebond – tandis qu’Anthony Edwards active le mode clutch. 5 points de suite pour Ant-Man qui prend tout Minneapolis sur son dos et termine sans bavure la rencontre. Tension palpable entre deux équipes attendues en Playoffs, et ça dès le 2 novembre. Vive la NBA !

Et bah ce MATCH entre Nuggets et Wolves..!

10-0 d’une VIOLENCE claqué par Minnesota pour plier la rencontre en patron.

Régalade totale, scénario indécis jusqu’au bout et tension palpable : on a hâte de voir la revanche !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024