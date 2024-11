Le All-Star Game NBA n’est que dans trois mois, mais Adam Silver sait qu’il est urgent de trouver un moyen de rendre au match des étoiles ses lettres de noblesse. Pour cela, il a contacté Stephen Curry en personne.

On ne va pas se le cacher, le All-Star Game 2024 était une vraie daube, avec quasiment 400 points marqués au total dont 211 pour l’équipe gagnante (records évidemment). On se souvient encore de la tronche d’Adam Silver au moment de remettre les trophées d’après-match, clairement frustré du terrible manque d’intensité ayant caractérisé le match des étoiles à Indianapolis.

Se jouant sous un format classique Est vs Ouest l’an passé, le All-Star Game devrait une nouvelle fois changer de format pour essayer de rendre ce match si prestigieux enfin plus compétitif. C’est dans cet objectif que le commissionnaire Silver enchaîne les discussions avec Stephen Curry si l’on en croit ESPN et The Athletic.

The NBA All-Star Game could feature a new format this season, commissioner Adam Silver said ahead of the NBA’s Global Games series in Mexico City.

Silver said he has consulted Golden State Warriors star Stephen Curry about making changes ⤵️https://t.co/bAkcvqHsRz pic.twitter.com/ARQaBLiORY

— The Athletic (@TheAthletic) November 3, 2024

Pourquoi Stephen Curry ?

Outre son statut de superstar et de visage de la NBA avec LeBron James, Curry accueillera ses copains en février prochain puisque le All-Star Weekend se déroulera à San Francisco (Chase Center).

“C’est un match à domicile pour lui. Je sais qu’il a beaucoup de fierté et qu’il voudra s’assurer que les joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, donc on envisage d’autres formats.” – Adam Silver

Le commissionnaire n’a pas voulu entrer dans les détails et reste très flou sur ce potentiel nouveau format, mais la NBA pourrait abandonner celui d’un match traditionnel qui, clairement, ne fonctionne plus. Peut-être que Silver veut s’inspirer d’autres ligues comme la NFL par exemple, qui a remplacé ces dernières années son Pro Bowl (All-Star Game de la NFL) par différents concours et un match de flag football.

En plus de ses discussions avec Curry, Adam Silver a créé un comité avec certains dirigeants NBA (dont Joe Dumars) qui auront comme mission de parler aux différents représentants d’équipes et l’association des joueurs. Suffisant pour trouver une belle alternative ?

___________

Sources texte : ESPN, The Athletic

Doncic – Shai – Coulibaly – Giannis – Jokic + banc

VS

Curry – Booker – Tatum – LeBron – AD + banc #DeRien #VousMêmesVousSavez https://t.co/G1rruEw1ua

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) November 4, 2024