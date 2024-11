Knicks : le pivot rookie Ariel Hukporti décroche un contrat de 2 ans

Sélectionné en toute fin de draft en juin dernier, le jeune pivot Ariel Hukporti a réussi à se faire une petite place dans la rotation intérieure des Knicks. Il vient de décrocher un contrat standard alors qu’il était en two-way.

C’est une petite histoire sympa qui s’écrit actuellement à New York.

Alors que les Knicks sont toujours privés du duo Mitchell Robinson – Precious Achiuwa et qu’ils possèdent une rotation limitée sur le poste de pivot (derrière Karl-Anthony Towns), un jeune homme de 22 ans – sorti un peu de nulle part – se montre à travers sa contribution au rebond et au contre. Ce jeune homme, c’est Ariel Hukporti, intérieur germano-togolais passé par Ludwigsburg (Allemagne) et Melbourne (Australie).

Selon l’insider Shams Charania (ESPN), il vient de décrocher un vrai contrat NBA sur deux ans, avec une team option sur la seconde. Il est donc officiellement dans le roster des 15 joueurs de New York. Un bel exploit pour lui !

The New York Knicks and two-way center Ariel Hukporti have agreed on a standard two-year NBA contract, sources tell ESPN. The new deal for Hukporti includes a team option in 2025-26 season. The 7-footer out of Germany has served as a viable big man in Knicks frontcourt. pic.twitter.com/0EQGoqp4Zx

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2024

Hukporti a fait quatre apparitions en cinq matchs cette saison chez les Knicks, pour 7,3 minutes de jeu en moyenne. Il tourne à un contre par match et presque deux rebonds.

Pour l’anecdote, sachez qu’Ariel Hukporti a été échangé aux Knicks par les Mavericks le jour de la Draft, contre un certain Melvin Ajinça (joueur français sélectionné en 51e position par New York).

Source texte : Shams Charania

