Devin Booker plante 40 points, les Suns retournent les Clippers (125-119)

Pour la deuxième fois de la saison, les Suns viennent l’emporter sur le terrain des Clippers. Malmenés en première mi-temps, et ayant compté jusqu’à 21 points de retard, les Cactus se sont révoltés derrière le gros match de Devin Booker. L’arrière a scoré 40 points pour offrir la victoire à son équipe.

Les Suns sont décidément une équipe bien originale depuis la reprise. Capables du meilleur comme du pire, les hommes de l’Arizona parviennent pour le moment à toujours retomber sur leurs pieds, même dans les soirs compliqués. Face aux Clippers, Phoenix a frôlé la correctionnelle en début de match. Avec un James Harden en fusion et sur la route du triple-double au bout d’un quart-temps, L.A. avait mis son rival à genou.

James Harden is doing EVERYTHING in the first quarter for the Clippers 😳

12 points

7 rebounds

5 assists

2 blocks

(via @realapp_) pic.twitter.com/aUQGhQ9iYk

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 1, 2024

Seulement voilà, Phoenix semble particulièrement à l’aise avec les situations désespérées. Comme face aux Lakers il y a quelques jours, les joueurs de Mike Budenholzer ont dévoré petit à petit leur retard pour arracher la victoire. Il aura notamment fallu un troisième quart-temps à sens unique, où Booker et Durant ont su bien se relayer au scoring, avec quelques tirs primés de Royce O’Neale pour revenir à seulement deux petits points.

Le début du money time tourne à l’avantage des Suns, avec Ryan Dunn (16 points) qui confirme son profil de steal de Draft. Le rookie a brillé des deux côtés du terrain cette nuit pour sa seconde titularisation en carrière. Le dernier acte a été particulièrement serré mais les Suns ont su bien fermer quand il fallait pour provoquer les pertes de balle des Clippers. Nicolas Batum s’est lui illustré avec quelques actions d’éclat en fin de match dont un double contre sur Mason Plumlee. Insuffisant pour faire pencher la balance car Devin Booker puis Royce O’Neale avec un dagger à 3-points (sur un décalage de Book’) donnaient de l’air aux Suns. Le pitbull a été l’un des hommes clefs de la victoire des siens avec son adresse de loin et sa bonne défense. Il a notamment intercepté un ballon capital en fin de match. Un parfait lieutenant aux côtés de Booker.

Oh my god. This was brilliant execution in the clutch

Devin Booker as the screener and short-roller. Precision pass to Royce O’Neale in the corner. pic.twitter.com/BeMlrdABo7

— Shane Young (@YoungNBA) November 1, 2024

Les Clippers ont misé sur les lancers pour revenir mais Booker ne tremblait pas sur la ligne, faisant monter sa ligne de stats du jour à 40 points, 8 passes décisives, 5 rebonds et 3 interceptions. Un match plein de la part du All-Star, qui amène Phoenix à un bilan de 4 victoires et 1 défaite cette saison. Les Suns sont deuxièmes à l’Ouest.