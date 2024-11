Les highlights de Victor Wembanyama face au Jazz

Auteur d’un match en five-by-five contre le Jazz, Victor Wembanyama continue d’écrire l’histoire de la NBA malgré son jeune âge. Retour en images sur la performance du prodige tricolore.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour notre Wemby national. Dans le dur hier face à OKC, le pivot français a cette fois brillé face au Jazz. Certes pas la même force d’opposition en face, surtout sans Lauri Markkanen, mais pas de quoi négliger la performance de Vic’ pour autant.

Le Français a pesé de tout son poids sur le succès des Spurs face au Jazz cette nuit avec 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 contres et 5 interceptions. Un five-by-five comme on dit du côté de l’Oncle Sam. Victor a pu nous faire profiter de l’intégralité de son répertoire. Un début de match à canarder de loin avec succès, avant de se rapprocher du cercle et envoyer quelques bons dunks sur les caviars de Chris Paul notamment. Un CP3 avec qui Wemby se trouve de plus en plus les yeux fermés et ça va dans les deux sens puisque le meneur a lui aussi profité des nombreux caviars de son intérieur pour scorer à foison.

Défensivement, Victor Wembanyama a fait passer une mauvaise soirée à Walker Kessler, qui s’est pris plusieurs gros stops. Avec ses bras gigantesques, Wemby a aussi joué les pickpockets, validant sa 5ème prise de balle dans les deux dernières minutes du match et par la même occasion le five-by-five. Il avait commencé sa soirée sur un shoot réussi du parking et comme un symbole, c’est comme ça qu’il l’a terminée, malgré une grosse maladresse encore une fois de loin (4/13). Tout n’était pas parfait certes mais on a quand même eu du très, très bon Victor Wembanyama cette nuit et on espère que ce match servira de référence pour lancer véritablement la saison du tricolore du côté de San Antonio.