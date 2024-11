En grosse difficulté hier face au Thunder, Victor Wembanyama a profité du déplacement à Salt Lake City pour répondre à ses détracteurs avec un match très complet pour dominer le Jazz. Impérial défensivement et bien plus impliqué en attaque, Wemby lâche le second five-by-five de sa carrière !

C’est quoi le five-by-five au juste ? On parle de five-by-five quand un joueur réalise 5 unités de chaque catégorie statistique au cours d’un match de basket. Exemple : 5 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 5 contres et 5 interceptions. C’est une performance rare car elle demande un jeu très complet des deux côtés du terrain, et notamment en défense où les contres et les interceptions sont toujours compliqués à cumuler.

Pour Victor Wembanyama, cela semble pourtant toujours très facile de noircir la feuille de stats. L’Alien des Spurs a lâché un très gros match face au Jazz : 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 contres et 5 interceptions, pour un différentiel de +43 !

Si offensivement, il y a encore des choix qui font grincer des dents avec une multitude de shoots de loin et beaucoup de maladresse (4/13), le reste a été excellent. Défensivement, Wemby a été un rempart tout du long et sa connexion avec Chris Paul a remis les Spurs à l’endroit, eux qui ont beaucoup souffert en première mi-temps. Sa capacité à faire jouer les autres est toujours au niveau, avec quelques magnifiques passes comme ce décalage pour CP3 dans le corner en fin de match. Wemby n’est pas passé loin non plus d’exterminer Walker Kessler sur une attaque de cercle en première période. Le dunk de l’année était proche.

Avec ce five-by-five, Victor Wembanyama rentre dans un club très fermé, celui des joueurs ayant réalisé plusieurs five-by-five au cours de leur carrière NBA. Ils ne sont que trois à l’avoir fait. Hakeem Olajuwon (6), Andrei Kirilenko (3) et désormais Wemby (2).

Selon NBA History, Wemby est aussi le seul joueur avec Hakeem Olajuwon à compiler plusieurs five-by-five avec 25 points. Une nouvelle soirée historique pour le tricolore.

Wemby joins Hakeem Olajuwon (4x) as the only players in NBA history to total 25+ PTS, 5+ REB, 5+ AST, 5+ BLK and 5+ STL in multiple games (since steals and blocks were recorded in 1973-74).

Source texte : StatMuse / NBA History