Malgré un back-to-back dans les jambes, les Grizzlies ont su trouver les ressources pour aller écraser une faible équipe de Milwaukee qui n’en finit plus de perdre. Au cœur de ce succès facile pour les Oursons, on trouve un Ja Morant en triple-double et auteur de son match référence depuis la reprise.

Quand Ja Morant va, tout va chez les Grizzlies. De retour après une saison presque blanche (9 matchs), le meneur All-Star est en reconquête et il semble pressé de fermer des bouches. Cette nuit contre Milwaukee, Morant a été absolument stratosphérique. En feu dès le premier quart-temps, il a assommé les Bucks d’entrée avec ses dribbles chaloupés, ses attaques de cercle et des merveilles de passe pour ses coéquipiers.

Totalement à la rue défensivement, les Bucks coulent à pic. Heureusement pour eux, Giannis Antetokounmpo reste le Greek Freak et celui-ci profite du repos de Ja pour rapprocher Milwaukee en début de second quart-temps. Pas pour longtemps.. Ja Morant revient en jeu et c’est tout Memphis qui vibre. Dans tous les bons coups, Morant remet le pied sur l’accélérateur et les Grizzlies reprennent le large. Gary Trent Jr. est en plein cauchemar au marquage, le FedEx Forum se régale devant les actions showtime de son chouchou. Le meneur est déjà quasiment en triple-double à la pause !

Ja Morant à la mi-temps (vs Bucks) :

21 points

8 rebonds

9 passes

1 interception

1 balle perdue

150 highlights

7/12 au tir

2/5 à trois points

5/5 aux lancers francs

Dans un match rapidement plié, Morant ne va rien forcer au retour des vestiaires, se contentant de valider son triple-double , avec un temps de jeu bien contrôlé pour ce back-to-back. Le baroud d’honneur de Giannis (37 points) en fin de match ne permet que de réduire l’ampleur du désastre pour Milwaukee. Les Bucks n’ont gagné qu’un match sur cinq depuis la reprise. Plus que le bilan, c’est l’impression qui est catastrophique avec une défense toujours aussi faiblarde et un Doc Rivers qui ne semble pas trouver la solution pour relancer les siens. Ça sent la crise chez les Daims…