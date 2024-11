Paolo Banchero touché aux muscles obliques et absent 4 à 6 semaines !

Blessé aux muscles obliques, Paolo Banchero devra rester sur la touche pendant 4 à 6 semaines ! Un vrai coup dur pour le Magic, qui perd son franchise player alors que celui-ci rayonnait sur ce début de saison.

Orlando a beau être la ville de Disney, on se doute que ça tire franchement la gueule du côté de chez Mickey en ce moment. 4ème de la Conférence Est avec 3 victoires pour 2 défaites, le Magic se voyait déjà confirmer sa bonne saison passée sur les épaules de Paolo Banchero. L’Italo-Américain est sur une autre planète depuis la reprise comme le prouvent ses stats : 29 points, 8,8 rebonds et 5,6 passes de moyenne en 5 matchs dont un énorme coup de chaud (50 points) contre Indiana.

Un gros début de saison qui prend du plomb dans l’aile puisque Shams Charania de ESPN a annoncé cette nuit que l’ailier-fort était touché aux muscles obliques et qu’il allait devoir rester sur la touche pour minimum 4 à 6 semaines !

Just In: Orlando Magic superstar Paolo Banchero has been diagnosed with a torn right oblique and is sidelined indefinitely, sources tell ESPN. He will be re-evaluated in four-to-six weeks and return to play will be based on how he responds to treatment. pic.twitter.com/hq4qh7IONa

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2024

Autant dire qu’on ne verra pas Banchero avant début décembre dans le meilleur des cas et c’est un immense coup dur pour Orlando, qui va devoir trouver les ressources internes pour compenser la perte de sa superstar. Franz Wagner devrait avoir encore plus de responsabilités en attaque durant l’absence de son acolyte, tout comme Jalen Suggs. Retourné hier par les Bulls, le Magic est au milieu d’un road trip de 5 matchs qui l’enverra du côté de Dallas, mais aussi à OKC et Cleveland. Pas vraiment des adversaires qu’Orlando voulait croiser sans son franchise player.

Source texte : ESPN