Exceptionnel cette nuit dans la victoire du Magic contre Indiana, Paolo Banchero a sorti une performance que seul un certain LeBron James avait réalisée avant lui. Cela vous place un homme.

Marquer au moins 50 points, avec minimum 10 rebonds et 5 passes, le tout sans même avoir 22 ans, c’est ce que vient d’accomplir Paolo Banchero face aux Pacers (50 points, 13 rebonds, 9 passes).

Un match de MVP qui lui permet de rejoindre LeBron James, qui avait sorti une perf’ à 56 points, 10 rebonds et 5 passes un soir de mars 2005 du côté de Toronto.

The only players in NBA history to record

50+ PTS

10+ REB

5+ AST

in a game before turning 22 years old. pic.twitter.com/QfmPgUl3VY

— StatMuse (@statmuse) October 29, 2024

Quand vous vous retrouvez seul avec LeBron dans une catégorie statistique, c’est que vous venez de réaliser quelque chose de grand.

Après deux matchs assez discrets au scoring, Paolo Banchero a sans doute proposé son meilleur match en carrière cette nuit, un match qui confirme un peu plus son ascension vers l’élite de la Grande Ligue. Il a été Rookie de l’Année en 2023, il a été All-Star pour la première fois en 2024, et là il est parti sur les bases d’une saison calibre All-NBA.

Sous l’impulsion de Banchero, le Magic a remporté trois de ses quatre premiers matchs de saison régulière, et peut nourrir de très sérieuses ambitions au sein de la Conférence Est.

__________

Source texte : StatMuse

Paolo Banchero was absolutely DOMINANT in the @OrlandoMagic W!

🔥 50 PTS (career high), 37 in 1H

🔥 13 REB

🔥 9 AST

🔥 3 3PM

🔥 2 BLK

🔥 16-26 FGM

Magic move to 3-1 on the year! pic.twitter.com/1BtNZ9iyBm

— NBA (@NBA) October 29, 2024