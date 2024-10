Pas au top de sa forme, LeBron James a connu une soirée très compliquée à Phoenix. Tellement compliquée que son incroyable série de matchs consécutifs à minimum 10 points a failli y passer.

Plus on avançait dans le match entre les Suns et les Lakers, plus on commençait à imaginer l’inimaginable : et si LeBron James n’atteignait pas les 10 points ce soir ?

Avec seulement 6 points inscrits dans les trois premiers quart-temps, la série de 1 225 matchs consécutifs à minimum 10 points semblait menacée. Avec seulement 7 points au compteur et deux minutes à jouer dans le quatrième, elle semblait presque condamnée. Mais c’est pile à ce moment-là que LeBron a planté un tir primé, sauvant ainsi sa folle série.

LeBron's streak of 10+ point games stays alive after this 3 🎯

Cela fait désormais 1 226 matchs consécutifs à au moins 10 points pour LeBron. La dernière fois que le King est passé sous la barre des 10 unités dans une rencontre de saison régulière, c’était le… 5 janvier 2007 avec un match à 8 points du côté de Milwaukee. James avait alors à peine 23 ans et était dans sa quatrième saison NBA.

Les quatre points inscrits par LeBron James dans les deux dernières minutes n’ont néanmoins pas suffi pour permettre aux Lakers de s’imposer à Phoenix (défaite 109-105). Avec seulement 11 points à 3/14 au tir en 36 minutes, un +/- de -17, et un lancer-franc volontairement raté dans les ultimes secondes, le King a été l’une des raisons de la défaite de Los Angeles.

Sans doute la faute à une petite gastro qui a du mal à passer…

LeBron says he hasn't been feeling well recently and has a hoarse voice

(h/t @ohnohedidnt24)

